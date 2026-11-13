Социальный сертификат на секции и кружки: кому и сколько полагается, почему остаток сгорает

Социальный сертификат на дополнительное образование - вещь полезная, им можно сэкономить на оплате за спортивные секции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Записали ребенка на плавание, а потом узнали, что за это можно было не платить? Часто бюджетные часы просто сгорают, потому родители о них не знают. Социальный сертификат на дополнительное образование - вещь полезная, но с нюансами.

Как он работает, кому положен и почему остаток не переносится, KP.RU рассказала Мария Соловиченко, эксперт Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф».

СОЦИАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ НА РЕБЕНКА: КОМУ ПОЛОЖЕН И КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Кружок, секция, школа искусств - все это дополнительное образование. И речь не только о том, чтобы занять свободное время после уроков.

- Дополнительное образование - немаловажная часть развития ребенка, поскольку оно позволяет раскрыть талант, расширяет навыки социального взаимодействия и может помочь в выборе будущего пути, - уверена Мария Соловиченко.

Государство готово оплатить такое развитие. Вот как это устроено:

Кому полагается. Детям от 5 до 18 лет по нацпроекту «Образование» положен социальный сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Это именная электронная карта с номиналом, который оплачивает бюджет.

Где работает. Не только в государственных кружках, но и в частных организациях.

Что такое номинал. Он указывает, сколько часов занятий или какую сумму готово выделить государство. (В разных регионах может действовать та или иная система указания номинала).

Сколько действует. Сертификат выдают один раз, он действует до совершеннолетия ребенка - 18 лет. Лимит пополняется ежегодно.

Самый простой путь записаться - через портал «Госуслуги» (раздел «Дети. Образование») или региональный портал «Навигатор дополнительного образования». Фото: Евгения ГУСЕВА.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ И ОПЛАТИТЬ КРУЖОК С ПОМОЩЬЮ СЕРТИФИКАТА

Самый простой путь - через портал «Госуслуги» (раздел «Дети. Образование») или региональный портал «Навигатор дополнительного образования». Выбираете программу с отметкой «Доступна оплата сертификатом» и подаете заявку.

- При записи на программу система сформирует сертификат. Если ранее вы уже оформляли сертификат, он будет применен автоматически, - пояснила эксперт.

Второй вариант - прийти лично в образовательную организацию, центр дополнительного образования или Дворец детского творчества и заключить договор с оплатой сертификатом, полностью или частично. Для оформления понадобятся свидетельство о рождении или паспорт ребенка, СНИЛС и сведения о месте жительства.

СКОЛЬКО ЧАСОВ ОПЛАТЯТ И ПОЧЕМУ ИХ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНЕСТИ

- Баланс ежегодно обновляется, выражен он в часах занятий или в деньгах - его номинал устанавливает местными властями (региона или муниципалитета), - уточнила Мария Соловиченко.

Здесь начинается самое важное для родителей. Лимит выделяется на год.

- Если лимит не был использован, он «сгорает» - на следующий год неиспользованный баланс не переносится (по аналогии с Пушкинской картой), - предупредила эксперт.

Баланс часов расходуется по мере того, как ребенок посещает выбранные занятия. Сертификат нельзя обналичить, передать другому ребенку или потратить не на учебу. Это строго именная вещь.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ РЕБЕНОК БРОСИТ ЗАНЯТИЯ

Ничего страшного, если действовать по правилам. Если ребенок решил прекратить занятия, нужно расторгнуть договор - написать заявление на отчисление. После этого неиспользованная сумма или часы вернутся на счет сертификата. Оставшийся номинал можно потратить на другую программу.

- В новом календарном году у обучающегося есть преимущественное право на получение объема часов (денежных средств) на сертификат по выбранной программе, - объяснила Мария Соловиченко.

То есть место за ребенком сохраняется, если программа длится не один год.

- Родитель может разделить оплату: частично оплатить обучение социальным сертификатом, а часть - из собственных средств, - подтвердила она.

Это удобно, если программа стоит дороже номинала или требует больше часов, чем предусмотрено сертификатом.

Если ребенок решил прекратить занятия, нужно расторгнуть договор - написать заявление на отчисление. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

СТАРЫЙ СЕРТИФИКАТ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ

Те, кто уже пользовался сертификатом ПФДО, могут выдохнуть.

- Социальный сертификат - это не отдельный новый инструмент, а развитие системы персонифицированного финансирования дополнительного образования, но в более усовершенствованном варианте, - отметила финэксперт.

Переоформлять уже имеющийся сертификат не нужно.

Сертификат ПФДО продолжает действовать, но по новым правилам (с балансом, выраженным в часах), которые позволяют объективно оценить, сколько занятий в неделю можно оплатить бюджетными средствами, - пояснила Соловиченко.

Программа работает в большинстве регионов. Там, где такой возможности пока нет, субсидирование дополнительного образования для детей идет через местные программы.

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