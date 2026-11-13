В Москве подорвали бывшего собкора «КП» и соратника Азарова: Чем известен Сергей Заворотный

72-летний Сергей Заворотный сейчас в больнице Фото: Кадр видео.

При взрыве автомобиля в Москве пострадал Сергей Заворотный - бывший собкор "Комсомольской правды" в Латинской Америке, бывший пресс-секретарь премьер-министра Украины Николая Азарова. Военкор KP.RU Александр Коц рассказывает, кто такой Сергей Заворотный.

Что известно про взрыв автомобиля Сергея Заворотного

Чёрный внедорожник выезжает из чертановского двора и успевает пройти около 200 метров. Под днищем, со стороны водителя, срабатывает самодельная бомба – около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Левую дверь вырывает с мясом…

Свидетель ехал навстречу. Он успел заметить, что водитель пристёгнут. Ремень не удержал – человека вынесло через лобовое стекло. Потерявшая управление «Тойота» пошла прямо на свидетеля и встала в метре от его машины. Он вышел, нащупал у лежащего на асфальте пульс. Дышит. Вызвал скорую.

Состояние Сергея Заворотного после взрыва

Осколочные ранения груди и спины, тяжёлые травмы ног и руки. Пострадавшему 72 года. Его зовут Сергей Заворотный. Он в больнице, состояние тяжёлое. Следователи возбудили дело о покушении на убийство и предварительно связывают его с украинскими спецслужбами.

В сводках он проходит как бывший пресс-секретарь Николая Азарова. Но прежде всего он историк-латиноамериканист с диссертацией о Кубе и бывший собкор «Комсомольской правды» в Латинской Америке.

Кто такой Сергей Заворотный

Август 1986 года, мексиканская Истапа. В холле отеля журналисты обступили Гарсиа Маркеса – он в белой кубинской гуаябере. Корреспондент «Комсомолки» представляется, и колумбиец сам поворачивается к нему: «В Москве у меня много друзей». А потом, улыбаясь, напоминает, что и тиражи у него больше всего в Союзе.

Под днищем машины сработала самодельная бомба. Фото: Мобильный репортер/АГН Москва

В Истапу съехались лидеры «Делийской шестёрки» – шесть стран договаривались бороться за мир без ядерного оружия. Писатель оказался там гостем мексиканского президента. Для «Комсомолки» он сказал фразу, которую Заворотный и спустя десятилетия приводил слово в слово: «Я слишком люблю этот мир, чтобы позволить себе представить даже на секунду, как он исчезнет в огне ядерного пожара».

Через восемь лет, уже из Аргентины, Заворотный три месяца дозванивался до Маркеса в Куэрнаваку. Дозвонился. Писатель упрекнул ельцинскую Россию в том, что она бросила друзей, а издателей – в том, что печатали его миллионными тиражами, ни разу не спросив об авторских правах. И махнул рукой: «Все это пустое. Пусть читают».

1996 год, Чили. Корреспондент «Комсомолки» в Буэнос-Айресе собирает очерки о соседней стране. В его блокноте – старый коммунист Луис Корвалан, люди из окружения Пиночета, русские эмигранты нескольких поколений. А местные газеты шумят: на юге, в Осорно, всплыл паспорт на имя Рикардо Бауэра. Историки считают, что по этому документу в Южную Америку мог уйти Мартин Борман. Заворотный едет на юг. Самого паспорта он так и не увидит, но увезёт нотариально заверенную копию – подарок местного коллеги. 17 октября 1996 года в газете выходит его репортаж «По следу Мартина Бормана».

В ту же поездку он решил пообедать в немецком ресторанчике на территории колонии «Дигнидад». Хватило одной фразы – «журналист из Москвы», – чтобы охрана выпроводила гостей за ворота. На обратной дороге за ними долго шли легкомоторные самолёты. Через год хозяин колонии, бывший унтер-офицер гитлеровской армии Пауль Шефер, бежал из Чили. Позже ему дали 20 лет тюрьмы…

Маркес когда-то сказал Заворотному: «Пусть читают». Пусть Сергей Борисович ещё напишет. Мы прочтём.

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