После взрыва машины в Москве завели уголовное дело Фото: Ольга ЮШКОВА.

После взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве возбудили уголовное дело. На место происшествия выехала следственная группа Главного следственного управления СК России по Москве, сообщили 13 ноября, в пятницу, в Следственном комитете.

Следователи на данный момент выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее KP.RU сообщал, что во дворе жилого дома на Кировоградской улице в московском Чертанове взорвался автомобиль Lexus. Пострадал водитель машины: мужчину госпитализировали, на месте происшествия работали оперативные службы.

По данным источника «Известий» от 13 ноября, владельцем подорванного на юге Москвы Lexus мог быть бывший пресс-секретарь украинского политика Николая Азарова. Отмечается, что предполагаемый хозяин машины переехал в Россию еще в 2014 году.

Николай Азаров сказал ТАСС, что проверяет информацию о ранении своего экс-сотрудника при взрыве машины.