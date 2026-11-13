Skoda Superb дешевле Tenet и Volga: сколько просят за чешский лифтбек в России

Шкода Суперб снова в РФ. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom

Чешский лифтбек Skoda Superb вновь стал доступен для российских покупателей. Минимальная стоимость при оформлении заказа составляет около 2,5 млн рублей. По данным издания «Автоновости дня», в Новосибирске машину можно приобрести за 2 527 000 рублей, а во Владивостоке ее оценили в 2 560 000 рублей.

В других городах предложения несколько дороже. Так, в Тюмени, Казани и Москве стоимость автомобилей под заказ варьируется от 2,66 до 2,7 млн рублей.

На фоне этих предложений Skoda Superb выглядит дешевле ряда конкурентов российского рынка. Например, седан Tenet A8 российско-китайского производства стоит от 2 999 000 до 3 499 000 рублей. За Volga C50 дилеры просят от 3 059 000 до 3 459 000 рублей.

Большинство предлагаемых из Китая лифтбеков представлено в модификации TSI280. Она оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1,4 литра, развивающим 150 л. с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная трансмиссия DSG с двумя сухими сцеплениями. С места до 100 км/ч такая версия разгоняется за 8,7 секунды.

Экземпляры Skoda Superb, уже находящиеся в наличии у российских продавцов, обходятся дороже машин, которые еще предстоит доставить. В Санкт-Петербурге и Новосибирске за них запрашивают по 2,89 млн рублей, в Екатеринбурге цена достигает 3 млн рублей. Московские предложения начинаются с 3,38 млн рублей.

На китайском рынке также продаются более производительные версии модели. Они комплектуются двухлитровым турбомотором мощностью 186 л. с. Благодаря этому разгон до 100 км/ч сокращается до 7,9 секунды.

Однако автомобили с таким двигателем не подпадают под действие льготного тарифа утилизационного сбора. По этой причине минимальная стоимость их ввоза и продажи в России начинается уже с 3,91 млн рублей.

Основная часть представленных на российском рынке Skoda Superb относится к комплектации Luxury. В список оборудования входят цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и двухзонный климат-контроль. Также предусмотрен электропривод крышки багажного отделения.

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