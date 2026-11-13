Конец корейского доминирования: Kia и Hyundai теряют российский рынок

Продажи автомобилей корейских брендов в РФ сократились в 2,4 раза. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Российский рынок новых автомобилей корейских марок продолжает сокращаться. В октябре 2026 года в стране зарегистрировали 1826 таких машин. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года результат уменьшился на 58%: тогда на учет поставили 4328 автомобилей. Об этом сообщил руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наиболее заметное падение продемонстрировали два крупнейших корейских производителя. Реализация автомобилей Kia за год сократилась на 51% — с 1747 до 854 экземпляров. Продажи Hyundai оказались еще слабее: количество зарегистрированных машин уменьшилось на 69%, составив 512 единиц против 1674 годом ранее.

Не смог удержать прежние позиции и премиальный бренд Genesis. По словам Целикова, спрос на эти автомобили в России практически исчез. В октябре было зарегистрировано всего четыре машины марки, тогда как за тот же месяц прошлого года показатель составлял 58 экземпляров. Таким образом, снижение достигло 93%.

Сложности затронули даже KGM — корейскую марку, официально представленную на российском рынке. В октябре ее продажи уменьшились на 46%, до 446 автомобилей.

Главной причиной ухудшения ситуации Целиков считает изменение правил начисления утилизационного сбора. С 1 декабря 2025 года введение ограничений на применение льготных ставок сделало импорт корейских автомобилей менее выгодным с финансовой точки зрения. В результате объемы ввоза сократились, а часть поставок была перенаправлена через Киргизию.

Целиков напомнил, что до 2022 года корейские марки занимали лидирующие позиции среди иностранных автопроизводителей в России. Наиболее успешным для них оказался 2012 год: тогда было продано около 460 тыс. автомобилей при общем объеме рынка в 2,65 млн машин.

В период с 2018-го по 2021 год спрос на автомобили из Южной Кореи сохранялся на высоком уровне. Ежегодные продажи находились в диапазоне 360–400 тыс. экземпляров, а доля корейских производителей в общем объеме рынка составляла 24–25%.

По мнению главы «Автостата», период доминирования корейских автомобильных брендов в России завершился. При этом на дорогах страны по-прежнему останется значительное количество машин этих производителей. По оценке эксперта, действующий парк корейских автомобилей превышает 6 млн единиц.

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