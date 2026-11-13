Tank 400 присоединился к Tank 300 и Tank 500: в России начали собирать еще один рамный внедорожник

Танк 400 начали собирать в РФ. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Калининградский автомобильный завод «Автотор» расширил производство внедорожников китайской марки Tank, принадлежащей концерну Great Wall Motor. На предприятии началась сборка третьей модели бренда — рамного Tank 400. Ранее на местный конвейер уже встали Tank 300 и Tank 500. Об этом представители российского подразделения GWM сообщили изданию «Автоновости дня».

На начальном этапе в Калининграде выпускают исключительно бензиновую модификацию Tank 400 в исполнении «Премиум». Производство организовано с использованием сваренных и окрашенных кузовов. Под капотом этой версии находится двухлитровый турбированный двигатель, выдающий 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии применяется классическая девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Внедорожник также получил интеллектуальную систему полного привода Torque-on-Demand. В ее арсенале предусмотрены понижающая передача, блокировки дифференциалов и 12 режимов движения, позволяющих адаптировать автомобиль к различным дорожным и внедорожным условиям.

Помимо бензинового исполнения, российским покупателям доступен гибридный Tank 400 в комплектации «Техно Премиум». Его силовая установка объединяет двухлитровый бензиновый турбомотор и электрический двигатель. Совокупная производительность системы достигает 394 л. с., а максимальный крутящий момент составляет 750 Нм.

В Great Wall Motor рассматривают Tank 400 как автомобиль, рассчитанный на продолжительные путешествия и эксплуатацию на сложных маршрутах. Среди особенностей модели производитель выделяет конструкцию кузова, внедорожную геометрию, оригинальный внешний облик и вместительный салон. Для повышения комфорта предусмотрены кресла с подогревом и вентиляцией.

В компании также привели примеры эксплуатации внедорожника в экстремальных условиях. В 2025 году Tank 400 преодолел свыше 4000 километров в рамках международного ралли «Шелковый путь». Еще одно испытание состоялось в июле 2026 года, когда автомобиль спустился на глубину 350 метров в действующий асбестовый карьер. По оценке производителя, эти испытания подтвердили способность модели справляться с непростым бездорожьем и продолжительными нагрузками.

Для эксплуатации в России Tank 400 получил специальный зимний пакет. Он включает обогрев всех сидений, рулевого колеса, переднего и заднего стекол, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателя. Кроме того, автомобиль оснащается бачком увеличенного объема для омывающей жидкости.

Покупателям предлагаются четыре варианта окраски кузова: «Зеленый Ольхон», «Черный Богдо», «Серебристый Сихоте» и «Серый Куштау». Для оформления интерьера доступны два решения — полностью черное и комбинированное черно-красное.

В Great Wall Motor отдельно подчеркнули, что все внедорожники Tank, собранные на мощностях «Автотора», проходят несколько этапов проверки качества. На автомобили распространяются заводская гарантия и предусмотренные производителем программы сервисного обслуживания через официальную дилерскую сеть в России.

Для бензинового Tank 400 установлена гарантия сроком на три года, после которой предусмотрены еще два года сервисной поддержки. Общий лимит составляет 150 тыс. километров пробега. Учитывается то условие, которое наступит раньше.

Для гибридной модификации дополнительно предусмотрена пятилетняя сервисная поддержка компонентов электрической силовой установки. Она также ограничена пробегом в 150 тыс. километров.

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