Команда Карякина планирует вернуться к производству собственных машин: что известно

Команда Карякина планирует вернуться к производству собственных машин. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Команда российского гонщика Сергея Карякина намерена в ближайшие один-два года добиться заводской омологации автомобилей собственной разработки. Это позволит коллективу вновь участвовать в международных соревнованиях на самостоятельно созданной технике. О планах спортсмен рассказал во время пресс-конференции в ТАСС-Урал.

Карякин выразил уверенность, что в течение ближайших двух лет команда сможет пройти необходимую процедуру и получить статус производителя, позволяющий омологировать собственные автомобили. При этом он признал, что достижение этой цели потребует значительных усилий и продолжительной работы.

Ранее коллектив самостоятельно проектировал и собирал спортивные машины для участия в международных ралли-рейдах. Однако последующее ужесточение технических регламентов существенно ограничило применение автомобилей собственной конструкции.

В результате команде пришлось перейти на технику крупных автопроизводителей, модели которых уже имеют необходимую омологацию. Вместе с тем накопленный опыт в разработке и изготовлении спортивных автомобилей не оказался невостребованным. Полученные инженерные навыки продолжают применять в других сферах машиностроения.

Гонщик отметил, что прежний подход позволял специалистам команды создавать облегченные и одновременно прочные конструкции. В частности, они самостоятельно изготавливали карбоновые кузова и монококи, добиваясь оптимального соотношения массы и надежности автомобиля.

Сейчас же участники соревнований используют практически унифицированную технику. По оценке Карякина, такая стандартизация не привела к ожидаемому удешевлению машин. Напротив, сокращение конкуренции между разработчиками способствует увеличению стоимости автомобилей. Дороже обходятся и запасные части к ним.

Отдельную сложность представляют требования заводской омологации. Они обязывают производителей строго придерживаться утвержденной технической документации. Команда не может по собственному усмотрению изготавливать отдельные компоненты или устанавливать альтернативные детали, если они не соответствуют установленным спецификациям.

При этом основная задача стандартизации заключается в обеспечении равных технических условий для всех участников гонок. Благодаря этому исход соревнований должен в большей степени определяться водительским мастерством пилотов, а не преимуществом в конструкции и оснащении автомобилей.

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