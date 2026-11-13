Volkswagen представил новую модель на базе хорошо известного в РФ «китайца»: все детали

Volkswagen представил новую модель на базе хорошо известного в России «китайца». Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Бразильское подразделение Volkswagen анонсировало новое семейство коммерческих автомобилей Tempest, сообщает пресс-служба. В его основу легла платформа китайского фургона SAIC Maxus V90, который на российском рынке известен под названием Avior V90. Однако для эксплуатации в Бразилии немецкий производитель существенно изменил исходную конструкцию.

Запуск Tempest позволил местному представительству Volkswagen освоить ранее незнакомое направление. До этого компания занималась выпуском грузовиков и автобусов, а теперь расширила деятельность за счет фургонов и легкого коммерческого транспорта. Новая линейка включает четыре модели, представленные в 11 вариантах исполнения.

В гамму вошли пассажирский микроавтобус, шасси, цельнометаллический фургон и модификация с остекленным кузовом. Длина большинства версий достигает 5,94 метра. У варианта с шасси габарит по этому параметру составляет 6,2 метра.

Силовая установка у всех представителей семейства одинаковая — двухлитровый турбодизель производства SAIC, специально адаптированный к бразильским условиям эксплуатации. После изменения настроек мотор выдает 174 л. с. и 400 Нм крутящего момента. В паре с ним устанавливается шестиступенчатая механическая трансмиссия, привод — задний. Об этом сообщает Motor.

По сравнению с Avior V90 автомобили Volkswagen Tempest прошли масштабную техническую модернизацию. Инженеры внесли в конструкцию более 250 изменений. В частности, были переработаны подвеска, рулевой механизм, тормоза и кузов.

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