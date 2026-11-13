Новый Hyundai Palisade добрался до России: сколько просят за корейский флагман

Хенде Палисад в РФ. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom

В России появились предложения о продаже кроссоверов Hyundai Palisade второго поколения. По информации издания «Автоновости дня», минимальная стоимость автомобиля у частных продавцов составляет 7 690 000 рублей.

Самый бюджетный вариант представлен в Москве. Речь идет о семиместном кроссовере 2025 года выпуска в исполнении Calligraphy. Указанная цена уже учитывает коммерческий утилизационный сбор, размер которого приближается к 2,2 млн рублей. В других регионах стоимость выше: во Владивостоке за Hyundai Palisade просят от 8,3 млн рублей, а московские дилерские центры предлагают модель минимум за 8,45 млн рублей.

Автомобиль оснащается бензиновым турбированным двигателем Smartstream T-GDI объемом 2,5 литра. Силовой агрегат развивает 281 л. с. и 422 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии используется восьмиступенчатый автомат, а за распределение тяги между осями отвечает фирменная система полного привода HTRAC.

Богатое оснащение версии Calligraphy включает отделку салона кожей и отдельные кресла капитанского типа на втором ряду. Для сидений первых двух рядов предусмотрены функции подогрева и вентиляции. В перечень оборудования также входят проекционный дисплей, цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, кроссовер получил камеры кругового обзора, охватывающие пространство на 360 градусов, передние и задние датчики парковки, электрический привод багажной двери. За безопасность и помощь водителю отвечают электронные системы, в том числе ассистент удержания автомобиля в полосе движения и мониторинг слепых зон.

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