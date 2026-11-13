Audi отстает от BMW и Mercedes: запуск электрического A4 E-tron задержится еще на год

Audi откладывает запуск электрического A4 E-tron на год. Tada Images / Shutterstock.com / Fotodom

Audi пересмотрела сроки запуска производства электрического седана A4 E-tron. Вместо запланированного 2028 года выпуск модели начнется в 2029-м. Как сообщает издание Autocar, причиной переноса стали трудности с разработкой новой архитектуры SSP (Scalable Systems Platform) концерна Volkswagen, а также необходимость дополнительных технических доработок автомобиля.

Первоначальный план предусматривал, что производство новинки стартует на предприятии Audi в Ингольштадте в конце 2028 года. Теперь немецкому производителю придется выйти на рынок среднеразмерных премиальных электрокаров с годичным опозданием относительно основных соперников. К моменту появления A4 E-tron покупателям уже будут доступны BMW i3, Mercedes-Benz C-класса и Tesla Model 3.

Разработка платформы SSP началась после ее презентации в 2021 году. Предполагалось, что эта архитектура станет универсальной технической основой для перспективных автомобилей Volkswagen Group. Она должна объединить и в дальнейшем заменить сразу пять существующих платформ: MEB, PPE, MQB, MLB и MSB. Первые серийные машины на SSP рассчитывали представить еще в 2026 году, однако реализация масштабного проекта уже отстает от первоначального расписания как минимум на три года.

Одним из главных факторов, повлиявших на сроки, стали сложности в работе подразделения Cariad, занимающегося программным обеспечением концерна. Разработчикам не удалось своевременно подготовить общую операционную систему и новую электронную архитектуру. В результате Volkswagen пришлось искать внешних технологических партнеров: к проекту привлекли американскую компанию Rivian, а также решили задействовать китайскую архитектуру CEA. Эти обстоятельства дополнительно осложнили реализацию программы SSP и повлияли на сроки появления новых электромобилей концерна.

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