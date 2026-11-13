Mercedes-Benz, BMW и Alfa Romeo: какие ретроавтомобили привозят в Россию в 2026 году

Целиков: В Россию за год ввезли всего 71 автомобиль старше 30 лет. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

С января по октябрь 2026 года российский автомобильный рынок пополнился 71 машиной, возраст которой превышает 30 лет. Речь идет о транспортных средствах, выпущенных до 1996 года. Такие данные привел аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Для сравнения, за весь прошлый год в страну импортировали только 62 автомобиля этой категории. Наибольший интерес к ввозу возрастных машин наблюдался в 2023 году: тогда российские покупатели получили 119 подобных автомобилей.

В марочном рейтинге за первые десять месяцев 2026 года первое место занял Mercedes-Benz с результатом 24 машины. Вторую позицию удерживает BMW, на долю которой пришлось 16 экземпляров. Кроме того, в Россию доставили пять автомобилей Toyota, четыре Honda, а также по три Porsche и Volkswagen. Еще 11 производителей представлены в статистике единичными поставками. Среди таких машин оказались отечественные ВАЗ-2101 и ГАЗ-24, а также ЗАЗ-965.

Если рассматривать популярность отдельных моделей, лидером стал Mercedes-Benz E-класса: за отчетный период ввезли десять таких автомобилей. По восемь экземпляров пришлось на BMW 3-й серии и Mercedes-Benz S-класса.

Отдельно Сергей Целиков выделил Alfa Romeo Spider, которому уже более 40 лет. По личной оценке аналитика, именно этот автомобиль оказался наиболее примечательным среди ретромашин, прибывших в Россию в текущем году.

Сокращение импорта автомобилей старше 30 лет происходит на фоне подготовки изменений в системе утилизационного сбора. Минпромторг РФ разработал проект правительственного постановления, предусматривающий унифицированный порядок расчета, внесения и взыскания этого платежа для колесного транспорта, самоходной техники и прицепов. Документ также содержит специальные положения, касающиеся машин возрастом более трех десятилетий и транспортных средств, поступающих в Россию через государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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