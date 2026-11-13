Электрический Geely EX2 готовится к выходу в России: известны характеристики и цена

Ранее представители Geely уже сообщали о намерении вывести электрокар на российский рынок Фото: EAST NEWS.

Электрический хэтчбек Geely EX2 получил необходимую сертификацию в Армении, открывающую ему возможность выхода на рынки стран Евразийского экономического союза. Как сообщает издание «Китайские автомобили», документ дает право на реализацию модели в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.

Речь идет об Одобрении типа транспортного средства (ОТТС), которое удостоверяет соответствие машины действующим техническим требованиям. В качестве заявителя при оформлении документа выступило ООО «Джили-Моторс» — официальное представительство китайской марки в большинстве государств ЕАЭС, за исключением Казахстана. Именно модификация, указанная в сертификате, в дальнейшем должна появиться в продаже на российском рынке.

Габариты Geely EX2 составляют 4135 мм в длину, 1805 мм в ширину и 1580 мм в высоту. По размерам китайская модель несколько крупнее отечественного электромобиля «Атом», длина которого равна 3995 мм. При оформлении электронного паспорта транспортного средства для хэтчбека будет указана 30-минутная мощность электродвигателя на уровне 30 кВт, что соответствует 41 л. с.

В состав силовой установки входит литий-железо-фосфатная тяговая батарея. Согласно заявленным характеристикам, на одной зарядке Geely EX2 способен преодолевать расстояние до 395 км.

Ранее представители Geely уже сообщали о намерении вывести электрокар на российский рынок. Предполагается, что стоимость новинки составит от 2,7 до 3,5 млн рублей. При этом производитель пока не раскрыл ни окончательные цены, ни конкретную дату начала продаж.

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