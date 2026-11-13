Опасность возгорания у BMW: под отзыв в США попали почти 721 тысяча машин

Отзывная кампания БМВ. Фото: NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom

Немецкий автопроизводитель BMW объявил масштабную отзывную кампанию на американском рынке. Она затронет 720 796 автомобилей, в которых обнаружен потенциальный риск возгорания. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сведения Национального управления по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Американский регулятор призвал автовладельцев соблюдать дополнительные меры предосторожности до устранения неисправности. В частности, NHTSA рекомендовало оставлять машины на открытых площадках, на безопасном расстоянии от зданий и других транспортных средств. BMW уже занимается поиском решения технической проблемы.

По имеющимся у компании данным, зафиксировано десять случаев возгорания автомобилей после предыдущей отзывной кампании. В 2024 году эти машины уже проходили ремонт в связи с неисправностью водяного насоса, однако устранить потенциальную угрозу полностью не удалось.

Как уточняет NHTSA, под новую сервисную акцию подпадают несколько моделей BMW, включая автомобили 3-й и 5-й серий, кроссоверы X1, X3 и X4, а также родстер Z4. Отзыв распространяется и на некоторые другие модели немецкой марки, выпущенные в период с 2012 по 2018 год.

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