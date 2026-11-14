424 силы и разгон за 5,4 секунды: в России начали продавать новый гибрид Geely

Полноприводный гибрид Geely Galaxy Starshine 7 появился в России. Фото: Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom

Российские автодилеры начали принимать предложения на полноприводную модификацию гибридного седана Geely Galaxy Starshine 7. Минимальная цена новинки составляет 3,5 млн рублей. Автомобиль оборудован подключаемой гибридной установкой PHEV с электрическим приводом обеих осей. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Главным отличием новой версии от ранее представленных переднеприводных исполнений стало появление второго электромотора. На передней оси установлен агрегат мощностью 140 кВт, а на задней — 90 кВт. Совокупная производительность силовой системы достигает 424 л. с., максимальный крутящий момент составляет 526 Н·м. С места до 100 км/ч седан способен ускоряться за 5,4 секунды.

Гибридная установка объединяет два электродвигателя и бензиновый атмосферный мотор объемом 1,5 литра, мощность которого равна 112 л. с. Основная задача ДВС заключается в выработке электроэнергии, однако при определенных условиях он также может непосредственно участвовать в передаче крутящего момента на колеса.

Электрическую часть системы питает аккумулятор емкостью 28,3 кВт·ч. Согласно циклу CLTC, без использования бензинового двигателя автомобиль способен преодолеть до 220 км.

По своим размерам Geely Galaxy Starshine 7 соответствует крупным седанам бизнес-класса. Длина кузова достигает 4958 мм, ширина составляет 1915 мм, а высота — 1505 мм. Расстояние между осями равно 2852 мм.

При этом российское представительство Geely пока не делало официальных заявлений о старте продаж полноприводной версии. Несмотря на отсутствие анонса, автомобили уже доступны в предложениях отечественных дилеров.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.