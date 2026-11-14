Дарью Астафьеву наградили орденом Княгини Ольги III степени Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Тут давеча многие всполошились, узнав, что намедни украинский «просроченный» главарь бандеровского режима наградил эротическую фотомодель Дарью Астафьеву орденом Княгини Ольги III степени с формулировкой за «высокое профессиональное мастерство» и «вклад в развитие национальной культуры». Особенно их возмутило то обстоятельство, что процесс награждения проходил в Киево-Печерской лавре, откуда ранее выселили монахов канонической Украинской православной церкви.

На самом деле ничего нового в этом действии нет, с какой стороны на него ни смотри. На Украине уже достаточно давно награждают за такие «заслуги». Которые в приличном обществе упоминать нормальные люди просто стыдятся. Как не вспомнить, например, знаменитую в Киеве эскортницу, которую наградили за заслуги в военной разведке. И чем тогда та же Астафьева хуже, если она с 16 лет «развивает» местную культуру, торгуя своим телом на фото, как целым, так и его частями? Вполне возможно, что она доставляла своими фото особое удовольствие Зеленскому, поднимая его настроение или, скажем так, какой иной боевой дух.

Что касается места проведения церемонии, то для Лавры и это не в новинку. В здешних стенах проводились и реальные сатанинские* шабаши, которые широко освещались в прессе, и всякие шоу, из которых кулинарные — самые невинные.

На церемонии, получив орден из рук самого «просроченного», награжденная старалась попасть в каждый объектив, демонстрируя счастливую улыбку и показывая удостоверение в раскрытом виде. Но на ее месте вряд ли стоило бы радоваться.

Зеленский наградил эротическую модель в стенах Лавры Фото: REUTERS.

И тут тоже есть что вспомнить. Например, как нынешний спикер Рады униат Руслан Стефанчук в сентябре 2023-го наградил орденом «Гордость и слава Украины» сатаниста* Богдана Орищенко, известного под именем «мага Велиара».

— Пока такие люди живут и трудятся, будет жить украинская нация, − заявил тогда в поздравлении сатанисту* Стефанчук. Орищенко к тому времени провел уже столько акций протеста против УПЦ, требуя запретить ее, что пальцев на руках не хватит. Кстати, и к Киево-Печерской лавре он приходил с такими акциями, надев на себя «панагию» в виде пентаграммы с изображением бафомета, а на голову − «митру» с изображением сатаны*. В ходе своей «панихиды по отпеванию УПЦ» он кадил «гроб» с надписью «груз 200» и читал измененный им текст разрешительной молитвы, который священники читают над телом усопшего, изрядно снабдив его матерными ругательствами. Вот такой герой современной Украины, полностью отвечающий канонам власти Зеленского. Кстати, Орищенко неоднократно благодарил нынешнего «просрочку» за то, что тот позволил действовать «магу Велиару» совершенно беспрепятственно.

— Я действительно именно при президенте Зеленском имел возможность расправиться с Московским Патриархатом. Единственный, кто много мне мог позволить, это только президент Зеленский, — рассказал тогда Орищенко и отдельно подчеркнул, что ему от Зеленского не надо больше ничего, даже денег. — Мне ничего не надо. Я ему благодарен, президенту, за то, что он выгнал тех людей с лавры, которые меня ущемляли, меня унижали, меня оскорбляли.

Наверное, не только Зеленского благодарил, но и Ермака — ведь «маг Велиар» был «доверенным колдуном» экс-главы ОПУ, равно как и небезызвестная «Вероника Фэн-шуй», после консультаций с которой Ермак принимал кадровые и политические решения. А на днях «магу Велиару» предъявили обвинение в мошенничестве — он взял с женщины 60 тысяч гривен, чтобы провести обряд по излечению ее сына, но, как и следовало ожидать, «обряд» не сработал так, как было обещано. Впрочем, тут как раз удивляться нечему — «маг Велиар» много чего напредсказывал, что не сбылось — победу Украины в июне 2022-го, потом — в октябре 2022-го, после чего предсказывать победу Орищенко перестал и переключился на другое — более приземленное и приносящее деньги. Правда, есть одно его предсказание, которое еще может сбыться — он предсказал, что жителей Киева с одного берега Днепра на другой будут перевозить на баржах…

Так что, если эротическая модель с орденом княгини Ольги тоже загремит по уголовной статье, в этом не будет ничего удивительного.

Впрочем, похоже, что у этой истории с награждением девицы с сомнительной репутацией есть еще и некий тайный смысл. Напомним, в этом же месяце «просрочка» наградил орденом княгини Ольги, только первой степени, и первую леди США Меланию Трамп за ее вклад в проведение гуманитарной миссии в Алешках. И орден такой же, и Мелания до замужества с Трампом была моделью — скажите, это только мне кажется, что награждением Астафьевой и первой леди США «просроченный» снова троллит американского президента?

P. S. А Лавру в любом случае придется освящать снова, как и очень многие храмы, которые опаскудили бандеровцы и их присные.

* «Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский опозорился заявлением о Путине и поиздевался над Трампом. Он уже не может себя контролировать

Зеленский выступил с новой "гениальной" идеей для украинцев: в Киеве шокированы глупостью предложения