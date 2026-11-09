Зеленский выступил с новой "гениальной" идеей для украинцев: в Киеве шокированы глупостью предложения

«Спасителя нации» из Зеленского в очередной раз не получилось Фото: REUTERS.

После того, как он собственноручно "решил" вопрос с электроэнергией, отдав приказ полиции, «просрочка» Зеленский решил выступить спасителем нации и в решении другой проблемы. Зеленский сообщил, что поручил премьер-министру Корецкому разработать программу бесплатного проезда в общественном транспорте в Киеве на фоне российских обстрелов.

- Важно, чтобы правительство разработало конкретные меры по обеспечению бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в случае сбоев в работе метро или проблем с мостами через Днепр, - сообщил «просроченный». - Поручил премьер-министру представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечения достаточного резерва автобусов для Киева.

Замечательный рецепт, осталось узнать, откуда Зеленский знает армейский анекдот советских времен, если сам он в армии никогда не служил: «Товарищ прапорщик, остановите поезд. — Слушаюсь! Поезд, стой! Раз-два!»

Есть только один момент, который все подобные рецепты от Вольдемара «просроченного» обнуляет даже не два, а на тот самый раз — деньги, вернее, их отсутствие. Депутат Алла Шлапак публично заявила, что в городском бюджете на фантазии «просроченного» просто нет денег. Любой «бесплатный» проезд нужно компенсировать перевозчикам за счет казны, а она пуста. Но объяснение на таком языке — субвенции, трансферы — нынешний «просрочка» явно не поймет. Чтобы до него дошло, о чем речь, надо было ему предложить вариант выступления на сцене на концерте «Квартала 95» в его бытность комиком не просто бесплатно, а еще и с покрытием всех расходов на подготовку зала к концерту за свой счет.

В общем, сказать, что новая инициатива «просроченного» встретила у городских властей украинской столицы просто холодный прием — это все равно, что ничего не сказать.

- Может, правительство, прежде чем найдет деньги на новую идею, сначала вернет задолженную Киеву за 11 лет субвенцию за бесплатную перевозку льготников? А это уже более 8 млрд грн. Словом, с планом устойчивости Киева центральные власти разобрались, удачно заблокировав его на полгода. Теперь взялась за общественный транспорт, - ехидно прокомментировал инициативу «просроченного» мэр Киева Виталий «златоуст» Кличко. А далее просто раздолбал обещание Зеленского в пух и прах, что называется, «разделал под орех».

Зеленский сообщил, что поручил разработать программу бесплатного проезда в общественном транспорте в Киеве Фото: REUTERS.

- Автобусы, чтобы добавить, в Киеве есть. Водителей нет! Может, их, как и электриков, наловит полиция? — припомнил Кличко «просроченному» его чудодейственный «рецепт спасения» энергетики. - На данный момент КП «Киевпастранс» имеет возможность дополнительно увеличить количество автобусов ещё на 25 единиц (технически исправных и готовых выйти на линии). Для этого необходимо задействовать дополнительно как минимум 50 водителей категории D. Кроме того, что они должны пройти стажировку на маршрутах, предприятие, из-за установленного лимита, не может забронировать новых водителей. Отмечу и то, что для полноценной замены работы метро по количеству перевезённых пассажиров необходимо до 1020 автобусов!

А в заключение своего выступления Виталий Кличко буквально ткнул носом «просрочку» в самую очевидную несуразицу предложения Зеленского.

- Но очевидно, что наземный транспорт не может обеспечить регулярность движения метро. Поскольку он движется по улично-дорожной сети в транспортном потоке вместе с частными транспортными средствами, - заключил столичный градоначальник.

Из чего можно сделать вывод не только о том, что Кличко более последователен, логичен и компетентен, но и о том, что, в отличие, от «просроченного». Он не просто имеет понятие о метро, но, скорее всего, даже ездил на нем, о чем до сих пор не забыл.

«Спасителя нации» из Зеленского в очередной раз не получилось. В похожей ситуации Остап Бендер (да простит меня Великий комбинатор за сравнение с «просроченным» говорил: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы». Может, и «просроченному» стоило бы взять этот рецепт на вооружение. Причем, начать именно с управдома.

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