Никита Ефремов и Леонид Ярмольник устроили провокацию в жанре психологического триллера: в «Современнике» прошла премьера спектакля «Консьерж»

После спектакля Леонид Ярмольник объяснил, что такой «life», такая «жиза»,то есть живое общение с залом очень модно сегодня «на театре» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

13 и 14 ноября на Основной сцене театра «Современник» — премьера спектакля «Консьерж» (16+) с Леонидом Ярмольником и Никитой Ефремовым. Я его уже посмотрела.

Режиссер и автор инсценировки — Клим Козинский, более известный как сериальный режиссер («13 клиническая», «Первый номер»), хотя у него были экспериментальные театральные постановки. Его новый спектакль «Консьерж» тоже в своем роде эксперимент.

Никита Ефремов Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Леонид Ярмольник (он не только выходит на сцену как актер, но и продюсер спектакля) говорит, что изначально планировали поставить спектакль по киносценарию, который для Ярмольника написали Валерий Тодоровский и Всеволод Бенигсен. По какой-то причине кино не случилось. Но история про консьержа, который то ли решил шантажировать, то ли из чувства мести вывел на чистую воду молодого, успешного артиста Никиту Ефреинова (не путать с Ефремовым, хотя эту роль играет он) показалась интересной и пригодной для сцены. Потом задача усложнилась (вероятно с подачи Никиты, всё-таки Ефремова). Не только про консьержа, но и поговорить о «поколенческой» проблеме отцов и детей на примере актерского цеха. В том смысле, что да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя… Примерно эти слова вложили в уста героя Ярмольника. Кто он в спектакле — трудно понять. Не то артист Леонид Ярмольник, не то пожилой консьерж, который работает в престижном министерском доме. И зовут его не Ярмольник, а Борис Семёнович Цандер. Но с Ярмольником он на одно лицо, поэтому и путаница: популярный актер и «звезда» сериала «Саботаж» Никита Ефреинов принял консьержа за исполнителя «культовой роли» цыплёнка табака.

Никита Ефремов и Леонид Ярмольник устроили провокацию в жанре психологического триллера Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Рейтинг Никиты — где-то между Дмитрием Дюжевым с мемом «Я, между прочим, ради вас жизнью рискую!» и Юрой Борисовым, который в нашумевшем спектакле играет Гамлета в фольге. Никита — богат, успешен, уверен в себе и в завтрашнем дне. Внутри же он — пустой как барабан, хотя в наша время таких актеров, как он, много. В театре «Современник» он проводит свой творческий вечер (по случаю выхода сериала «Саботаж»). Живое общение со зрителями заканчивается, он готов попрощаться, как вдруг из зала с вопросом цепляется к «звезде» беспокойный консьерж Цандер (Ярмольник). Вопрос в общем-то риторический: в чем предназначение актера? Но с подвохом.

В театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Консьерж» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Оказывается, на вид тихий, интеллигентный Цандер знает о Никите даже больше, чем Никита знает о себе. Например, что «звезде» изменяет жена, когда он уезжает на съемки. Что и у Никиты рыльце в пушку: он изменяет жене с молодой актрисой. Консьерж обо всем в курсе. Нет, он не угрожает, не шантажирует даже, но становится очевидно, что их встреча в театре неслучайна. У Цандера на Никиту целое досье. Он запанибрата имеет наглость спросить: «Небось, не меньше, чем за 100 миллионов свою квартиру купил?». «Больше!», — как под пытками отвечает Никита…

13 и 14 ноября на Основной сцене театра «Современник» — премьера спектакля «Консьерж» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Было бы интересно досмотреть, чем закончится их встреча. Тем более, зрителям пообещали стендап в жанре психологического триллера… Может быть, впереди криминал?

Но авторы спектакля ставят сюжет на паузу и двигаются совсем в другую степь. Они услышали Цандера и решили всё-таки поговорить об актерской профессии. Глобально. И про личные границы, и про цену публичности… Никита в этой связи вспоминает, что любопытные часто спрашивают его: как там папа? Вероятно, всё-таки спрашивают про папу Никиты Ефремова, а не Ефреинова. Этот вопрос Никите крайне неприятен — нарушает личные границы.

Ярмольник выбрал тему про актерские индивидуальности «тогда и теперь». Вот были люди в наше время: Смоктуновский, Янковский, Евстигнеев, Табаков, Никитин дедушка — Олег Ефремов и все кто был рядом с ним, когда создавали «Современник»… А какие были актрисы! «Сегодня включишь телевизор — все одинаковые, как под копирку. Мужиков-артистов я ещё различаю. А женщин не различаю совсем!»… Хотелось подать реплику из зала: Леонид Исаакович, это возраст, актрисы ни при чем. Но я сдержалась: может так думает консьерж Цандер, а не артист Ярмольник? Он продолжал брюзжать: «Нет, это же невозможно! Наверное, они ходят к одним гримёрам, визажистам, пластическим хирургам… Ну просто совсем не могу отличить. И дело не в моем зрение. Зрение у меня хорошее. Просто все одинаковые за редким исключением!». Тут он вспомнил, про Марину Неёлову (ещё бы не вспомнил, вместе играют в спектакле). И ещё Фаина Раневская, Людмила Гурченко, Алиса Фрейндлих, Инна Чурикова — не такие, как все. Яркие индивидуальности. С этим не поспоришь. «Я вам честно скажу: есть у меня непреодолимое желание выбросить телевизор, к чёртовой матери. Не могу уже это смотреть! По всем каналам и так называемым платформам сплошной какой-то длинный-длинный сериал! Как будто снимают на фоне одних и тех же обоев!». И дальше в то же духе… Снова захотелось с места сказать: да выбросьте вы уж свой телевизор, чего брюзжать? Но, похоже, я одна была критически настроена. Зрители аплодировали и горячо поддерживали Ярмольника.

Вместо меня свои пять копеек вставил Никита Ефремов: «Ха-ха, мы слышим ностальгию… Не надо глядеть в прошлое! Живите здесь и сейчас. Если вам не нравятся сериалы, выключите телевизор!». Это был и его лайф-хак. Рассуждая о «профанации актерской профессии», он ударил Ярмольника по больному. Сказал, что современные молодые актеры такие пластмассовые и одинаковые потому, что в детстве смотрели бесконечный КВН, в котором Ярмольник жюрил, и ещё пошлые новогодние «Огоньки», в которых Ярмольник снимался. Да и сейчас, кстати, не вылезает из «ящика». «„За деньги ДА!“, Леонид Исаакович, знаете такую песню?», — разоблачал мэтра Никита. Ярмольник оправдывался: Масляков в КВН ему не платил. Такой вот стендап и психологический триллер.

«Знаете, как учил меня мой отец: побеждает тот, кто работает. Везет тому, кто везёт», — почему-то вспомнил Никита. И ещё он цитировал Станиславского…

По задумке авторов к концу спектакля зрители должны решить, за кем правда: за молодым Ефремовым или немолодым Ярмольником. Кому больше сочувствовать?

Лично мне не было жалко ни того, ни другого.

После спектакля Леонид Ярмольник объяснил, что такой «life», такая «жиза»,то есть живое общение с залом очень модно сегодня «на театре».

«Спектакль в основном состоит из наших импровизаций, всё на органике, искренности Никиты Ефремова. Стендап-провокация — очень современниковская история».

Спорить не буду, наверное, «жиза на театре» нынче очень востребована. И всё-таки очень сомнительно, что зрителю, купившему билет по 5000 — 25000, будет так весело и интересно полтора часа искать ответ на вопрос, в чем предназначение актёра?

Что я узнала ещё на спектакле «Консьерж»? Что Ярмольник любит Джо Дассена, он пел его песню и ещё песню Окуджавы. Никита Ефремов ему подыгрывал в два аккорда на гитаре. Ещё я вспомнила, что подобные «диалоги» Никита когда-то делал с Шамилем Хаматовым. Был у них в пандемию такой онлайн-проект. Домашние радости на разные темы: от «внутренних врагах» — лени и боязни выйти из зоны комфорта — до не очень умных разговоров на тему Дня Победы. Их коллега Сергей Гармаш даже назвал их слова кощунством и провокацией. Помнится, из этих заготовок они собирались сделать спектакль. Не получилось. Конечно, стебаться над артистами куда безопасней. Кстати, лайфхак — уж если хочется потрещать на разные «поколенческие» темы, идите к Швыдкому в ток-шоу «Агора». Но ведь у Швыдкова бесплатно, а на сцене — за деньги, да?

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