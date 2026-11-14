KTM 690 Rally готовится покорять российское бездорожье: известны характеристики новинки

Новинка представляет собой туристический эндуро, созданный на основе KTM 690 Enduro R и рассчитанный на продолжительные путешествия по сложному рельефу

Австрийский производитель KTM открыл возможность предварительного заказа нового мотоцикла 690 Rally на российском рынке. Оформлением заявок занимается официальный дистрибьютор марки — компания «КТМ Автодом». Об этом сообщает издание «За рулем».

Новинка представляет собой туристический эндуро, созданный на основе KTM 690 Enduro R и рассчитанный на продолжительные путешествия по сложному рельефу. В ходе модернизации инженеры увеличили автономность мотоцикла, оснастили его специальной раллийной конструкцией с ветровым стеклом и установили цветную 4,2-дюймовую приборную панель. Для увеличения дальности поездок предусмотрены три топливных резервуара: два передних бака суммарной вместимостью 7 литров и дополнительный задний объемом 13 литров.

В движение KTM 690 Rally приводит четырехтактный одноцилиндровый двигатель объемом 692,7 куб. см. Силовой агрегат выдает 79 л. с. и развивает крутящий момент до 73 Н·м. Мотор работает совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач.

За комфорт и управляемость на бездорожье отвечает регулируемая подвеска WP Xplor. Ее ход составляет 265 мм на переднем колесе и 250 мм на заднем. Тормозная система производства Brembo включает диски диаметром 300 мм спереди и 240 мм сзади.

Масса мотоцикла без учета топлива равна 161,5 кг. Высота седла достигает 935 мм, а величина дорожного просвета составляет 265 мм.

На европейском рынке стоимость KTM 690 Rally начинается от 13 495 евро. Первые поставки покупателям ожидаются в ноябре–декабре. При этом российское представительство пока не назвало ни окончательную цену модели, ни сроки появления первых экземпляров в стране.

Несмотря на отсутствие официального прайс-листа, предзаказы в России уже принимаются. Ориентиром для оценки стоимости может служить KTM 690 Enduro R, который предлагается за 1 549 900 рублей. С учетом позиционирования и дополнительного оснащения раллийная версия, предположительно, будет стоить как минимум на 100 тысяч рублей дороже.

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