Как Лариса Долина, Сергей Соседов, Джиган и другие звезды стали персонажами мем-культуры: От «эффекта зловещей Долины» до «На чилле, на расслабоне»

Если тебя нет в мемах — тебя нет почти нигде

Таковы жуткие гримасы современности: если тебя нет в мемах — тебя нет почти нигде. Можно быть чрезвычайно одаренным, неповторимым и трижды заслуженным артистом, но говорить все будут только про рэпера Джигана, который на перманентном чилле и лютом расслабоне. Меметизация — летопись нашей эпохи. Именно поэтому молодые и взрослые артисты всячески развивают соцсети, слепо повторяя запущенные тренды. Иногда это выглядит нелепо и даже жалко (как Евгений Петросян, изображавший рэпера в 1997 году). Иногда забавно. А иногда легенды шоу-бизнеса становятся мемами неосознанно — благодаря поступкам или высказываниям, которые завирусились. В подборке KP.RU — несколько таких ярких примеров. «Розовую кофточку» Филиппа Киркорова не берем, слишком давно дело было.

Джиган

Так уж вышло, что за всю музыкальную карьеру рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) выпустил всего два хитовых трека, которые слышали почти все. И оба попсовых: это дуэт с Юлией Савичевой «Отпусти» и вирусный ролик «На чилле, на расслабоне» — как раз по мотивам собственноручного мема.

Родился он в 2021 году на отдыхе, где Денис задолго до бегства в израильский рехаб — после то ли реальной бойни, которую учинил на даче, то ли постановочной пиар-акции — обычно проводил 80% времени. Пока Оксана Самойлова (тогда еще жена) занималась детьми и пилила контент, Джига разложился на диване и общался с подписчиками на стриме.

— Пока на расслабоне, на чилле, — зевая, фиксировал момент музыкант. — Поэтому можно сейчас пивко ******* (пить), качаться. А пока что на чилле, чилле. Лето, лето!

Поклонники сразу же поняли, что родился мощный мем и отреагировали достойно: «Гений нашего времени», «Можно пересматривать вечно». По мотивам этого короткого фрагмента в 2021 году вышел трек «На чиле», в котором поучаствовали Егор Крид, Тимати, Гуф, OG Buda, Soda Luv и другие звезды русского хип-хопа. Да, мало создать мем — надо еще уметь его монетизировать. Джиган — настоящий капитан Мемо.

Лариса Долина

Стала невольным творцом мемов и Лариса Долина, некрасиво поступившая с проданной мошенникам квартирой в 2024 году. Облапошили певицу, а виноватой стала Полина Лурье — без двусторонней реституции покупательница осталась ни с чем, потеряв 112 миллионов рублей. Пока в дело не вмешался Верховный суд и не восстановил справедливость. Это был тот случай, когда мемом стала не просто вирусная фраза, цитата артиста, а мемы стали иммунитетом — ответной защитной реакцией общества на вопиющую несправедливость и барское поведение звезды. Так тоже бывает. Лавина народного творчества обрушилась на народную артистку России, что до сих пор не прочь прокатиться по Москве с мигалкой, так, что не позавидуешь.

Помимо выражения «эффект зловещей Долины» люди начали рисовать смешные картинки ( и переиначивать обращение певицы к президенту («Под влиянием мошенников мы круто отдохнули в Китае. Настоятельно прошу взыскать с организаторов деньги в нашу пользу» —так подписали фото Константин Богомолов и Ксения Собчак). А еще интернет заполонили ролики, где пользователи делают вид, что купили квартиру и радуются, но вдруг начинает играть песня Долиной «Погода в доме», — и они мгновенно потухают, понимая, что лишились денег.

Был создан даже ИИ-бот «Зловещая Долина 5.1», где виртуальная певица общается в фирменном стиле и обсуждает квартиру: «Моральный компас? Убогие, как вы можете судить обо мне, не зная меня? Я не обязана перед вами отчитываться. Думайте, прежде чем говорить».

Дошло до того, что Долина объявила охоту на тех, кто смеется! Дескать, судебная кара ждет всех, кто решил поглумиться над неприкасаемым образом Ларисы Александровны. И уже поданы три иска: к банку, интернет-магазину и мебельной фабрике.

— Я и четыре юриста самым внимательным образом проведем проверку всех упоминаний имени Ларисы Долиной, — подчеркнул продюсер Сергей Пудовкин. — В случае, если мы увидим незаконное использование этого имени, оскорбление, попытку совершить репутационную диверсию — это касается и фотоматериалов, дипфейков, коллажей — то будет немедленно подаваться иск о защите чести и достоинства.

Впрочем, через некоторое время продюсер артистки опроверг, что речь шла про мемы.

— Читаю массу тупых комментариев, что Долина решила бороться с юмором и так далее, — сообщил Сергей Пудовкин. — Связано это с тем, что юридическая служба защищает деловую репутацию артистки.

Сергей Соседов

Еще задолго до рокового падения с лестницы в зловещем якутском отеле Сергей Соседов генерировал мемы в рамках шоу «Акулы пера» (эти фрагменты всплывают до сих пор), а также мощно высказывался практически во всех телешоу, куда его звали музыкальным экспертом. За это и любили критика!

Так, в 2025 году в интервью коллеге Алене Жигаловой он вышел на пик откровений — и выдал каноническое:

— Я вообще человек не скандальный. Но если задеть меня (повышает голос), — пух и перья полетят ото всех. Пух и перья! Вот так все пойдут (машет руками). Вразнос!!

Из уст утонченного и нежного Соседова это прозвучало так неожиданно и воинственно, что пользователи тут же начали пилить ролики, где включали этот фрагмент. Например, с подписью «Когда во мне разбудили зверя».

Отар Кушаншвили

Наивеличайший и наинеповторимейший, как он сам себя позиционирует, Отар Кушанашвили — бывший журналист «КП» и темный гений «Акул пера», уже давно ведет авторскую программу «Каково?!». И если поначалу велеречивость отталкивала интернет-публику, не привыкшую к избыточному вокабуляру оратора («зоил», «аберрация», «втуне», «вахлак», «фрустрация», «ресентимент», «скаредный», «лапидарно» и др.), то со временем народ привык и прочувствовал особый вайб Кушанашвили, играющего в шута, который мат и кучерявый слог виртуозно замешивает с цитатами Бальмонта или Паустовского.

А ведь Отара взаправду можно посчитать визионером. Ведь в порыве импровизации, словесной экзальтации и акробатики он порой рождает мощнейшие образы. Почти неологизмы. Так, среди прочих, родился «киборг, помноженный на вечность» — гениальная характеристика Александра Лукашенко. В том же ряду был еще и «терминатор, выбежавший из джунглей», что менее монументально, но не менее сочно.

Можно сказать, что Отар напророчил мем и про самого себя: как иначе назвать отца 9 детей, который смог победить рак (операция летом 2024 года длилась 10 часов) и продолжает после этого открыто стебаться над ним? Это киборг! Помноженный на вечность.

Анастасия Волочкова

Бывшая балерина Большого театра давно уже вышла в тираж и мемы. И стала ходячим генератором вирусных фраз. И фото тоже — чего стоят безостановочные шпагаты в любой локации, где появляется Анастасия («Не простудила бы кормилицу», переживают подписчики). Правда, таким ими уже никого не удивить, поэтому Волочкова плавно перешагнула в вербальный регистр. И раз за разом радует аудиторию мощными и неожиданными высказываниями. Среди них — «Кто эти люди? *** на блюде!». Таким гастрономическим силогизмом звезда ответила на вопрос в подкасте, когда обсуждали неких людей, осуждающих эксцентричное поведение Анастасии. По мотивам мема Волочкова еще и трек выпустила! Ну не легенда?!

Также давно стал мемом и гедонистический вайб балерины, словно подхваченный у Геши Козодоева из «Бриллиантовой руки», который предпочитал игристое по утрам.

— У нас полстраны бухает, понимаете? — заявила в одном из комментариев звезда. — А Волочкова с бокалом дорогого просекко со свежей клубникой — это алкоголик! Но алкоголик не может каждый день танцевать на пуантах по три часа.

Фото: другой источник..

Просекко с обязательно свежей клубникой фигурирует в меню Анастасии давно и часто. Уже последние 10 лет она рассказывает во многих интервью, как в 2000 году олигарх Сулейман Керимов арендовал Большой театр для проведения корпоратива нефтяной компании «Нафта Москва», куда специально позвал балерину, чтобы познакомиться, — и встречал ее...чем? Да, вы угадали.

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