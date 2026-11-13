Звезды кино бросали детей на бабушек или сдавали в интернат: Почему Алферова, Федосеева-Шукшина, Фатеева, Лужина не воспитывали наследников

Ирина Алферова с мамой Ксенией и дочкой Ксенией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Многие звезды советского кино отправляли детей к бабушкам, так как сами много работали — пропадали на съемках, уезжали в киноэкспедиции. Это сейчас звезды нанимают нянь с проживанием, подключают видеонаблюдение и работают. В СССР все было иначе. Рассказываем чьи дети провели детство на воспитании у бабушек — пять очень разных историй из жизни.

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА-ШУКШИНА

На похоронах актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной были ее дочери от второго брака с Василием Шукшиным — 59-летняя Мария и 58-летняя Ольга. Не было старшей дочери 66-летней Анастасии Ворониной. После смерти отца она в 2018 году продала квартиру в Киеве и купила в Хургаде, куда переехала на ПМЖ со своей дочерью и внуком.

Федосеева-Шукшина с дочкой Анастасией Фото: Личный архив.

Настя родилась в Ленинграде, в первом браке Лидии Николаевны и актера Вячеслава Воронина. В интервью Анастасия рассказывала, что видела маму шесть раз в жизни. Когда Насте было четыре года у ее матери начался роман с Шукшиным, поэтому Лидия Николаевна развелась с Ворониным. Сначала взяла Настю к себе в Москву, где жила с Шукшиным, но уже через пару дней договорилась и отправила дочь жить к матери Вячеслава Воронина в Жердевку Тамбовской области. Уже взрослая Анастасия Воронина вспоминала эти времена как самые счастливые в жизни: «Бабушка Клава и дедушка Саша носились со мной как с принцессой, баловали подарками. Бабушка шила мне костюмы не только для утренника, но и для дома. Бабушка разрешала приглашать друзей, водить хороводы… В школу я пошла в шесть лет, до этого бабушка научила меня читать и писать, водила в музыкальную школу, кружок танцев и фотографии».

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина с дочерью Анастасией и внучкой Лаурой Фото: Личный Архив.

50-летняя бабушка работала сначала заведующей РОНО, затем директором школы, жила в огромном частном доме с садом.

Когда ребенку было девять лет Лидия Федосеева-Шукшина подала в суд, чтобы забрать Настю к себе — районный суд проиграла, областной выиграла, но девочка устроила истерику и сказала — не хочет и не будет жить с матерью: только с бабушкой или с отцом. Верховный суд СССР оставил Настю под опекой бабушки.

«Мы с бабушкой Клавой ездили по «Золотому кольцу России», на экскурсии в разные города. Ее принимали за мою маму», — вспоминала Настя.

Бабушка и дедушка Анастасии Ворониной по отцовской линии Фото: Личный Архив.

Когда Настя училась в 9-м классе бабушка умерла из-за осложнений онкологии, девочка уехала жить к отцу и его новой жене в Киев. Мачеха приняла девочку хорошо.

Анастасия некоторое время жила в Анголе, откуда был родом ее муж, родила дочь. В итоге вернулась с Лаурой в Киев к отцу. В 37 лет Воронину осудили на три с половиной года за перевозку наркотиков, после этого ЧП она стала звездой ток-шоу. Общалась все эти годы только с одной сестрой по матери Ольгой, которая протягивала ей руку помощи — женщины дружны. Про мать Настя долго говорила сухо, встречалась редко — в подарок принимала то колечко, то шубу. Но в определенный момент дала матери слово «больше никаких ток-шоу» и слово сдержала.

Анастасия Воронина долгие годы жила в Киеве, ухаживала за отцом-пенсионером. После смерти отца Анастасия вернулась в эфир телепередач с заявлением: «После того, как ушел из жизни отец, мама одна из самых близких мне людей, несмотря на все наши разногласия. Мне очень хочется с ней встретиться, хочется ей позвонить...» Встречи не состоялось.

ИРИНА АЛФЕРОВА

Актриса Ксения Алферова в этом году похоронила бабушку, которую называла бамой (сводное от слов баба и мама) — Ксения Архиповна умерла на 104-м году жизни. Мама Ксении-младшей актриса Ирина Алферова родила ее в 1974 году, а через год попросила свою маму известного адвоката Ксению Алферову прилететь из Новосибирска в Москву посидеть с малышкой пока она снимается в «Хождении по мукам». В 1976 году Ирина Алферова начала работать в «Ленкоме», случился роман с Александром Абдуловым — мама артистки часто ездила из Новосибирска в Москву с гостинцами и посидеть с внучкой.

Ксения Алферова рассказывала о тех годах: «В семидесятые Алферова и Абдулов работали наизнос. Приглашений на съемки в кино обоим поступало очень много, поэтому мы с Иваном Кузьмичем приняли решение забрать внучку в Новосибирск. Ксения жила у нас с трех лет и до середины первого класса. Оканчивала его она уже в Москве — Саша и Ира забрали дочку, как только получили «двушку» в Сокольниках». В 1981 году Ксения-старшая похоронила мужа и по приглашению дочери и Александра Абдулова переехала жить к ним в Москву.

Ксения-младшая с бабушкой всю жизнь были лучшими друзьями: «Ее основная фраза, которая теперь стала и моей — любите, любите жизнь, и она ответит вам взаимностью».

НАТАЛЬЯ ФАТЕЕВА

В 91 год Наталья Фатеева говорит: «Жизнь моя сложилась так, что грех жаловаться». Фатееву в СССР называли одной из самых красивых актрис и много снимали. Актриса родила двух детей: ее сыну актеру Владимиру Басову сейчас 67 лет, его сын Иван известный переводчик кино и сериалов с английского на русский, ее дочери Наталье Егоровой 57 лет, она замужем, но общих детей с мужем нет.

Наталья Фатеева с дочкой и сыном Фото: Личный архив.

Второй муж Фатеевой актер Владимир Басов ушел от нее к актрисе Валентине Титовой, когда их сыну было два года. Следующий муж актрисы был космонавт Борис Егоров, который ушел от Фатеевой из-за ее измены, когда их дочери был год. И сын, и дочь актрисы воспитывались ее родителями, посещали школу-интернат, а на все лето отправлялись в пионерский лагерь.

Басов говорит: «Маленьким я считал своими родителями Николая Демьяновича и Екатерину Васильевну Фатеевых. По большому счету они ими и являлись. Родители много работали, заниматься ребенком было некогда, так что меня быстренько сплавили в Харьков к бабушке и дедушке. У меня было замечательное детство, я не чувствовал себя обделенным, хотя маму видел урывками — она приезжала на один или два дня и пропадала на полгода. Каждое лето мы ездили на «Москвиче» деда в Крым. Дед и бабушка меня очень любили и баловали. Дед был подполковником в отставке, на военную пенсию можно было хорошо прожить, да и бабушка работала директором ателье. Меня выписали в Москву, когда пришло время идти в 1 класс. Мама сообщила — будешь учиться в интернате, домой — на выходные. Повзрослев, я ни раз задавался вопросом — зачем надо было срывать меня от бабушки с дедушкой, где мне было так хорошо?»

Позже мама Фатеевой переехала в Москву и вместе с домработницей взяла на себя быт. Актриса устроила детей в старшие классы в престижную московскую школу, где учились дети элиты. Дочь актрисы Наталья забеременела в старших классах, родила в 16 лет, мать за нее написала отказ от ребенка. Сын звезды экрана Владимир Басов узнал об этом и заставил маму рассказать о новорожденном родителям отца ребенка (сам он ушел в армию и ничего не знал) — известный кинооператор Михаил Коропцов и его жена Татьяна усыновили новорожденного мальчика после того, как дочь Фатеевой отказалась выходить замуж за их сына.

Внук Фатеевой долгие годы считал Коропцовых-старших своими родителями, а историю своего рождения узнал, когда Владимир Басов стал давать интервью о своей семье и «маме-кукушке». Отношения с детьми у Фатеевой сложные, она обижалась на интервью сына, которые считала несправедливыми. Однако, когда пару лет назад после операции Наталья понадобилась помощь — сын и дочь ухаживали за ней по очереди.

ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК

54-летний актер Алексей Макаров сейчас говорит, что понимает специфику актерской работы и не осуждает маму Любовь Полищук, которая с 1-го по 6-й класс сдала его в интернат, а просто сильно любит. А раньше рассказывал другие истории — в интернате его били и ребята, и воспитатели. «Прошел там школу жизни: били, наказывали. Но справедливости ради надо сказать, что и я бил. Интернат — это сборище не хулиганов, а несчастных детей...»

Алексей Макаров с Ольгой Пантелеевной Полищук Фото: Личный Архив.

Любовь Полищук, когда приезжала навестить ребенка, обещала: «Обещаю, что сделаю все, чтобы забрать тебя отсюда как можно скорей». И слово сдержала — как только получила квартиру, так сын из интерната переехал к маме, к тому времени он подрос и мог оставаться дома один, когда мама уезжала на съемки. А на каникулы уезжал к любимо бабуле в Омск — к маминой маме Ольге Пантелеевне. Когда Любовь Полищук отправилась из Омска покорять Москву, то оставила сына Алексея со своей мамой — бабушка воспитывала мальчика с 4 до 7 лет, и в те годы Алексей звал бабушку мамой. Когда вырос навещал раз в полгода.

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