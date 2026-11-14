Закупка Taurus – новый блеф Киева: получат ли ВСУ немецкие ракеты для ударов по России

Вообще, про поставки Taurus речь шла не раз, но до сих пор подтверждений не было

На днях благодаря непрерывному потоку интервью на все темы Владимира Зеленского западным СМИ вновь возникла подзабытая было тема немецких ракет Taurus для Украины. Лидер незалежной, в частности, заявил примерно следующее: Киев купит у Берлина столько этих ракет, сколько немцы смогут продать. Правда, никто из официальных лиц Германия, от канцлера Мерца до министра обороны Писториуса, пока не подтверждали то, что ФРГ эти ракеты готова продать беспокойным купцам с берегов Днепра.

На Радио «КП» тему возможных поставок немецких ракет для ВСУ обсудили с вице-президентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым.

НА ЧТО ОН НАДЕЕТСЯ?

- Вообще, про поставки Taurus речь шла не раз, но до сих пор подтверждений не было. Что сейчас-то случилось - на что надеется Зеленский?

- Надо понимать, что применение Taurus предполагает использование авиации. Это ракеты, которые применяются с самолетов. Российские вооруженные силы имеют возможность сбивать эти самолеты.

- Сейчас у ВСУ возможные носители таких ракет только F-16?

- Они могут запускаться с F-16. Других версий у них просто нет.

- А если с Су-24?

- Украинцы не адаптировали их под ракеты типа Taurus. Притом надо сказать, что, в основном, парк украинских Су-24 уже уничтожен.

СКОЛЬКО МОГУТ ЗАПУСТИТЬ?

- Ракетными ударами на земле уничтожали или и в воздухе сбивали?

- Поработали и истребители, такие как Су-35, основной современный истребитель российских Военно-воздушных сил, и истребитель МиГ-31БМ, и имеющийся уже в количестве нескольких десятков на вооружении российских ВКС истребитель Су-57. Все они имеют на вооружении ракету Р-37M. Ее дальность составляет 380 километров, эффективным считается где-то 350. Такой ракетой можно сбивать эти самолеты.

- Сколько разом способны украинцы запустить?

- Важный вопрос при нанесении ударов – количество ракет в залпе. Ракета Taurus позволяет, исходя из массогабаритных характеристик, а также системы управления самолета F-16, подвесить не более двух Taurus под самолет F-16. Больше нескольких единиц этих ракет использовано в залпе быть не может.

- Ну вот взлетает звено F-16…

- Звено – это 4 машины. Это возможность пуска 8 Taurus. Но сегодня известно, что мы сбиваем нашей системы противовоздушной обороны более 1100 беспилотников, почти под 1200 за ночь уничтожили. И это говорит о том, что, конечно, восемь Taurus - серьезная угроза, но вполне решаемая.

ДОСТАЛИ «КИНЖАЛЫ»

- Это и западные эксперты признают?

- Они признают, что российская система противовоздушной обороны дозвуковые низковысотные воздушные цели типа Tomahawk, Taurus успешно уничтожает. Мы это дело освоили, отладить эту систему, мы их уничтожаем от и до. Сейчас они сделали ставку на другое. У них появилась ракета AGM-188, в переводе с американского на русский ее название звучит «Ржавый кинжал». Эта ракета имеет дальность боя от 500 до 800 километров, в зависимости от боевой части. Боевая часть небольшая - от 100 до 200 килограмм.

- Писали, что ракеты не новые?

- Эта новая американская ракета – но они по своей концепции устаревшие. Главное их преимущество - в дешевизне. На ней отсутствуют системы защиты от обнаружения, системы радиоэлектронного подавления, которые могут быть установлены на более современных ракетах. Там отсутствуют системы, связанные с возможностью перенацеливания в полете. Более простая система определения местоположения цели, чтобы точно обеспечить стрельбу. Там установлена оптико-электронная система наведения, она обеспечивает стрельбу только в ясную погоду. Главное преимущество этой ракеты, которое они рассчитывают применять и передавать на Украину - дешевизна и массовость удара. А когда речь идет о восьми Taurus, это вещь, конечно, серьезная. Один Taurus - полтонны боевая часть.

ПОРА ТРЕВОЖИТЬСЯ?

- Тяжелый удар может быть.

- Но мы, повторюсь, можем решить задачу уничтожения этих ракет.

- Заявление Зеленского о таких закупках у немцев нас все же должно беспокоить...

- Должно беспокоить, но в любом случае это не будут массовые закупки. А, скорее всего, их даже не будут вовсе.

- Ну, пока немцы не подтвердили, что продадут.

- Правильно - Зеленский добивается поставок давным-давно, но до сих пор не получил ничего и вряд ли получит завтра.

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