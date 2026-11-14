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Авто14 ноября 2026 9:47

Toyota удерживает позиции в России: какие модели обошли RAV4 по итогам октября

Целиков перечислил самые популярные модели Toyota в России в 2026 году
Илья МАСЮК
Самые популярные модели Тойота в РФ в 2026-м. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Самые популярные модели Тойота в РФ в 2026-м. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Японская Toyota сохраняет лидерство по продажам среди автомобильных брендов, покинувших российский рынок в 2022 году. Об этом сообщил автомобильный эксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его данным, в октябре 2026 года в России зарегистрировали около 4 тысяч новых автомобилей этой марки. Результат оказался на 5% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года, когда на учет встали 4,2 тысячи машин.

При этом статистика за январь–октябрь демонстрирует положительную динамику. За десять месяцев россияне приобрели 30,8 тысячи автомобилей Toyota, что на 44% больше, чем за тот же период годом ранее. Тогда объем продаж составлял 21,4 тысячи экземпляров.

Самой востребованной моделью японского бренда по итогам десяти месяцев оказался кроссовер Toyota RAV4. На его долю пришлось немногим более 10 тысяч проданных машин — практически треть от общего объема.

Однако октябрьский рейтинг моделей оказался другим. Первое место занял электрический кроссовер Toyota BZ3X, который за месяц разошелся тиражом 983 экземпляра. Вторую позицию получил RAV4 с результатом 930 автомобилей. Замкнул тройку Highlander — в октябре на учет поставили 836 таких машин.

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