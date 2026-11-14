Evolute резко снизил цены на все кроссоверы: подробности

Скидки на кроссоверы эволют. Фото: пресс-служба бренда

Российский производитель Evolute объявил об обновлении цен на все три кроссовера модельного ряда 2026 года. Стоимость автомобилей уменьшилась на сумму до 925 тысяч рублей. О новых условиях приобретения машин сообщило издание «Китайские автомобили».

Пересмотр цен связан с завершением в октябре 2026 года государственной программы льготного кредитования электрокаров и гибридных автомобилей.

Теперь для электрического кроссовера Evolute i-Joy размер максимальной выгоды достигает 925 тысяч рублей. Начальная комплектация «Бизнес» подешевела до 2 199 000 рублей. Вариант «Сити+» теперь предлагается за 2 399 000 рублей.

Существенно пересмотрены и цены на гибридный Evolute i-Space. Полноприводную модификацию при расчете наличными теперь можно приобрести за 2 999 000 рублей.

Для переднеприводных исполнений i-Space с пятью и семью посадочными местами предусмотрены скидки до 836 тысяч рублей при оплате собственными средствами. В результате пятиместный вариант оценивается в 2 749 000 рублей, а семиместный — в 2 849 000 рублей.

Evolute i-Space использует последовательную гибридную силовую установку, в состав которой входят бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и электрические моторы. Суммарная дальность поездки в гибридном режиме может достигать 1250 километров. У переднеприводных исполнений мощность электродвигателя составляет 218 л.с. Полноприводная версия располагает отдачей 367 л.с. и крутящим моментом 470 Нм. Аккумулятор емкостью 25,1 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 165 километров.

Еще одна модель в обновленном прайс-листе — электрический кроссовер Evolute i-Sky второго поколения. Автомобиль доступен в исполнении «Стандарт» с рекомендованной розничной стоимостью 3 515 000 рублей.

Электрическая силовая установка i-Sky включает передний мотор мощностью 218 л.с. и тяговую батарею на 62 кВт·ч. На одной зарядке кроссовер способен преодолеть до 424 километров. Восполнение заряда аккумулятора с 30% до 80% занимает около 28 минут.

Ранее сайт KP.RU писал об ОСАГО, о редчайшей модели в Москве, о рекламных войнах автомобильных брендов.