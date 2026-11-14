Зеленский снова начал шатать предстоящие переговоры о мирном урегулировании конфликта Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский снова начал шатать предстоящие переговоры о мирном урегулировании конфликта Украины с Россией. Он заявил, что США впервые предложили ему прямо и открыто обменять остатки контролируемой Киевом территории Донбасса на членство в НАТО.

— Если Украина будет в НАТО, Украина выйдет из Донбасса? — именно так, если верить украинскому «просрочке» американцы сформулировали свой вопрос во время последних переговоров. Сам Зеленский в ответ заявил, что Киев от своих территориальных претензий не отказывается, но готов обсудить это предложение с населением Украины, то есть, по факту, это означает готовность к проведению референдума. То есть, должны быть получены надежные гарантии безопасности со стороны НАТО и ЕС, сохранена мощная украинская армия с необходимыми ей вооружениями и достаточным финансированием за счет иностранных источников (извините, других у Киева не осталось) и с финансированием, которое должно поступать для восстановления страны.

— Если американская сторона нам именно это подтвердит вместе с другими коллегами по НАТО, тогда я спрошу мнение нашего общества: принимаем или не принимаем? — объяснил «просрочка» свою позицию. При этом, «просроченный» подтвердил неизменность постулата о том, что Украина никогда не признает утраченные территории российскими. И добавил, что Украина никогда (вы слышите — никогда!) не согласится закрепить в своей конституции нейтральный статус страны. То есть, в переводе на нормальный язык, вернуться к тому состоянию, когда конституция еще была основным законом, гарантирующим существование государства.

Киев продолжает утверждать, что ВСУ якобы продолжают контролировать Константиновку Фото: REUTERS.

Поразительно, конечно, в одном случае он готов проводить референдум, а в другом — категорически отказывается от такой возможности, хотя кого, как не народ, надо бы было и спросить. Благо первый раз конституцию меняли по инициативе Порошенко*, народ, что является источником власти, если верить конституции, не спрашивали ни о чем.

При этом, не исключено, что Киев принимает желаемое за действительное примерно так же, ка накануне в Европе приняли высказывание Джареда Кушнера о возможном участии европейцев в урегулировании конфликта на Украине за столом переговоров за уже принятое решение допустить европейцев в качестве полноправных участников процесса. Ведь, если смотреть в суть, то даже в изложении «просроченного» от американцев прозвучал вопрос, а не предложение и, тем более, не утверждение. И это очень похоже на то, как американцы удивлялись в свое время, почему Ермак на переговорах стандартное дипломатическое предложение: «Мы посмотрим, что можно тут сделать», — воспринимал как согласие и готовность американцев к предложенным им шагам.

Во всяком случае, можно сказать, что даже если Зеленский не лжет, во что, честно говоря, не верится от слова совсем, то американцы могут предлагать что угодно, даже запустить Зеленского на Марс, чтобы он там посадил миллиард деревьев, которые ему не удалось высадить на Украине. Но весь вопрос в том, согласится ли на это Москва. А если она не согласится, то лучшее применение бумажки с такими инициативами связано с использованием ее в сортире. И то, только в том случае, если предварительно хорошенечко помять бумажку. Собственно, по тому же адресу «просроченный» может отправить и свои наркотические видения вместе с мечтами помраченного разума.

Для Москвы нейтральный и внеблоковый статус Украины, во всяком случае, в том, что касается НАТО — это то, что просто не обсуждается.

Как «просроченный» относится к России, можно даже лишний раз не напоминать. Но он еще, причем, сразу дважды обозначил свое отношение к населению, которое выбрало его руководить страной. Он заявил, что случившееся в Петропавловской Борщаговке, где местные устроили акцию протеста возле обнаруженной подпольной тюрьмы и пыточной (кстати, спустя столько времени он впервые «заметил» эту историю) — это специально «подстроенная провокация». И отказался от предложенного Москвой проведения гуманитарной акции по спасению остающихся в Константиновке мирных жителей, заявив, что «мирных там не осталось».

Ларчик и тут открывается просто: Киев продолжает утверждать, что ВСУ якобы продолжают контролировать город, и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что если это так, то ВСУ должны в таком случае разминировать городок, чтобы обеспечить эвакуацию оставшихся в нем нескольких сотен мирных жителей. А если ВСУ не могут, то разминирование обеспечат ВС России, но это будет означать, что город контролирует российская армия.

— Так не доставайся ты никому! — решил «просрочка» Зеленский в этом случае. Только ведь он и к Украине относится точно с тем же самым подходом.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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