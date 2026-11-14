BYD Ti7 оказался в центре скандала: Jaguar Land Rover подозревает копирование Defender

Предметом претензий стал китайский кроссовер BYD Ti7

В Нидерландах состоялись обыски в представительствах китайского автопроизводителя BYD в связи с судебным разбирательством, инициированным британской Jaguar Land Rover (JLR). Компания подозревает конкурента в нарушении интеллектуальных прав на разработки, связанные с внедорожником Land Rover Defender. Предметом претензий стал китайский кроссовер BYD Ti7.

Как сообщает CarNewsChina, в августе 2026 года по решению суда специалисты получили доступ к офисам BYD в городах Схидам и Хофдорп. В ходе мероприятий были скопированы и изъяты электронные документы, которые могут иметь значение для расследования.

По версии Jaguar Land Rover, китайский производитель мог использовать методы обратной разработки после разборки Land Rover Defender. Британская сторона предполагает, что таким способом BYD могла изучить технические решения внедорожника и применить отдельные разработки при создании модели Ti7.

Land Rover Defender Фото: EAST NEWS.

Предварительное судебное заседание назначено на 11 ноября в Гааге. При этом ни BYD, ни JLR пока не выступили с официальными заявлениями по поводу конфликта. На данный момент обвинения остаются предметом разбирательства, а факт нарушения интеллектуальных прав не подтвержден.

На китайском рынке автомобиль дебютировал в сентябре 2025 года под брендом Fang Cheng Bao. Первоначально модель получила название Bao 7, а позднее стала продаваться как Tai 7. Ее дизайн с массивными угловатыми формами, вертикальной передней частью, квадратными колесными арками и внешним багажным отсеком сзади вызвал ассоциации с Land Rover Defender.

Габариты китайской версии составляют 4999 мм в длину, 1995 мм в ширину и 1865 мм в высоту. Расстояние между осями достигает 2920 мм.

Внутри автомобиля для китайского рынка предусмотрено пять посадочных мест. Европейская экспортная модификация отличается более вместительным салоном, рассчитанным на семь человек. По информации BYD, при наличии установленного на корме запасного колеса общая длина машины увеличивается до 5146 мм.

В линейку силовых агрегатов входят 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель и электрические моторы. В зависимости от исполнения покупателям предлагаются версии с передним либо полным приводом.

В апреле 2026 года BYD также представила на домашнем рынке полностью электрический вариант Ti7. Согласно заявленным характеристикам, его запас хода достигает 755 км по китайскому испытательному циклу CLTC.

Претензии Jaguar Land Rover к китайским автопроизводителям возникают не впервые. Еще в 2019 году британская компания добилась победы в судебном споре с Jiangling Motor Corporation. Тогда предметом разбирательства стало внешнее сходство китайского кроссовера Landwind X7 с Range Rover Evoque.

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