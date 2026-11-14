Аутоиммунный тиреоидит - это хроническое воспаление щитовидной железы, при котором иммунная система атакует собственные клетки железы. Фото: Alexander Raths/Shutterstock/Fotodom

В Сеченовском университете нашли важный фактор, который влияет на развитие аутоиммунного тиреоидита (болезни Хашимото). Исследователи показали, что у людей с этим заболеванием заметно меняется состав кишечной микробиоты, снижается число бактерий, которые производят полезные короткоцепочечные жирные кислоты и помогают поддерживать иммунный баланс.

Аутоиммунный тиреоидит - это хроническое воспаление щитовидной железы, при котором иммунная система атакует собственные клетки железы. По данным ВОЗ, болезнь затрагивает 2-3% населения. Долгое время она может протекать незаметно, но в итоге приводит к гипотиреозу (усталость, набор веса, выпадение волос, зябкость) или, наоборот, к всплеску гормонов с тахикардией и раздражительностью. Классические причины известны. Это генетика, стресс, инфекции, проблемы с йодом. Теперь к ним добавили еще один важный элемент - кишечник.

- Связь между кишечником и щитовидной железой двусторонняя. Мы говорим об оси «кишечник - щитовидная железа», - объясняет ассистент кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Андрей Тульский. Состояние микробиоты влияет на обмен тиреоидных гормонов и на иммунный баланс. Полезный бутират, который производят некоторые бактерии, снижает воспаление. А гормоны щитовидной железы, в свою очередь, регулируют проницаемость кишечного барьера и состав микрофлоры.

Здоровье щитовидной железы оказалось напрямую связано с кишечником. Фото: FOTOGRIN/Shutterstock/Fotodom

В исследовании ученых Сеченовского университета у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом оказалось меньше бактерий семейств Butyricicoccaceae, Eggerthellaceae и ряда других, отвечающих за производство короткоцепочечных жирных кислот и полезных изофлавоноидов. Зато повысилось содержание бактерий, часто связанных с проблемами ЖКТ.

- Результаты дополняют международные данные. Изменение числа некоторых микроорганизмов может указывать на их роль в срыве иммунологической толерантности, - отмечает заведующая кафедрой эндокринологии, член-корреспондент РАН Нина Петунина. Чтобы подтвердить выводы, нужны более крупные исследования.

Понимание этой связи открывает путь к дополнению стандартной терапии. Врачи смогут рекомендовать пациентам коррекцию питания и пробиотические комплексы, которые поддерживают «полезные» бактерии. Такой подход уже активно изучают при предиабете и диабете 2 типа. Там изменение микробиоты тоже считают одним из важных факторов нарушения обмена глюкозы.

- Основной механизм - наладить выработку короткоцепочечных жирных кислот, - говорит аспирант кафедры Ольга Мыринова. Помогают и правильное питание с достаточным количеством пищевых волокон, и регулярная физическая нагрузка, которая увеличивает число бактерий, производящих бутират.

Профессор Нина Петунина напомнила, что на микробиоту влияют питание, образ жизни, прием антибиотиков, стресс и многое другое. Поэтому при любых эндокринных нарушениях состояние кишечника игнорировать нельзя. Коррекция микробиоты может стать дополнительным инструментом и при заболеваниях щитовидной железы, и при нарушениях углеводного обмена.

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