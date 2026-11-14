Виндзоры не спешат прощать обиды: Принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество в Британии, но без королевской семьи

Возвращение на родину «блудного принца» вселяло надежду на долгожданное примирение с венценосными родственниками Фото: REUTERS.

Прошло почти три месяца с тех пор, как принц Гарри и все его семейство вернулись в Великобританию. Их побег в США и отказ от королевский обязанностей шесть лет назад разрушил их отношения с Виндзорами. Как пишет Daily Mail, Гарри и Меган Маркл решили встретить Рождество в Британии. Хотя изначально они собирались провести каникулы в своем особняке в калифорнийском Монтесито вместе с американскими друзьями и матерью Меган Дорией Рэгланд. Теперь Дория сама приедет в Британию.

Возвращение на родину «блудного принца» вселяло надежду на долгожданное примирение с венценосными родственниками. Но, похоже, до этого еще далеко. Сассексы не получили приглашения в резиденцию Сандрингем, где обычно собирается вся монаршая фамилия на Рождество. Они также не присоединятся к традиционной рождественской прогулке королевской семьи к церкви Святой Марии Магдалины. По словам источника в окружении герцогов, Гарри спокойно относится к этому.

«Они с нетерпением ждут возможности провести Рождество в кругу семьи. Гарри поздравит отца, Уильяма и всех остальных с Рождеством по телефону или видеосвязи, - рассказал один из приятелей принца. - Гарри очень доволен тем, что ему не нужно находиться в Сандрингеме. Он спокоен, что может проводить время со своей семьей».

Не будет Сассексов и на небольшом семейном торжестве в честь 78-летия короля Карла III, которое отмечается 14 ноября. В Букингемском дворце отказались обсуждать частные семейные планы, но источник охарактеризовал отношения отца и младшего сына как «по-прежнему сложные», несмотря на надежды на потепление. «Король любит всех своих детей», - лаконично прокомментировал ситуацию в окружении Карла.

Недосказанность в британской королевской семьи у многих вызывает вопросы. Гарри вернулся в Великобританию, заявив, что хочет примирения с семьей и планирует воспитывать детей как британцев. Однако поведение Виндзоров указывает на то, что «его усилия встречают вежливый, но твердый отказ. Его семью игнорируют», констатирует таблоид. Букингемский дворец ранее напомнил, что к Сассексам стоит относиться как к «частным лицам», а не действующих представителям монархии.

Между тем, королевские биографы называют одной из основных причин размолвки последствия выхода мемуаров принца Гарри «Запасной». В книге он назвал старшего брата Уильяма своим заклятым врагом и рассказал об их драках, а также конфликтах с Кейт Миддлтон из-за Меган Маркл.

Сегодня герцоги Сассекские живут в гостевом особняке в поместье состоятельного друга принца Гарри на границе графств Нортгемптоншир и Оксфордшир. Собственного дома у семьи пока нет, поиски постоянного жилья идут полным ходом. Их дети - Лилибет и Арчи - пошли в частную школу и заканчивают первое полугодие.

Супруги появляются на благотворительных мероприятиях. 8 ноября Гарри посетил памятную церемонию в Брэкли, где вместе с местными жителями почтил память погибших военнослужащих. Он пришел с военными медалями на груди, пока Карл III, Уильям и другие члены семьи участвовали в официальной церемонии у лондонского Кенотафа.

10 ноября Гарри и Меган приехали в Европарламент в Брюсселе на открытие мемориала Lost Screen, посвященного детям и подросткам, пострадавшим от вредного воздействия социальных сетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Принц Гарри привез в Британию скандалы: отец отказался поселить его в Букингемском дворце