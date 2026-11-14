884 силы и двери без центральных стоек: Polestar показала электрический Formula 2030

Фото: компания Polestar

В шведском Гетеберге состоялась презентация концептуального электромобиля Polestar Formula 2030. Над его созданием работал Филипп Ремерс, ранее занимавший должность дизайнера в Audi. К команде Polestar специалист присоединился в 2024 году, а новая разработка стала его дебютной работой для шведской марки. Об этом сообщает издание «За рулем».

Новинка представляет собой спортивный электрический хэтчбек с приземистым силуэтом и выразительными расширенными колесными арками. Передняя оптика получила оригинальное оформление в виде двух лезвий. Автомобиль также оснастили 22-дюймовыми колесами с креплением на центральную гайку.

Одной из необычных особенностей кузова стало отсутствие центральных стоек. Благодаря этому распашные двери обеспечивают широкий доступ в салон, где размещены четыре самостоятельных кресла.

Для отделки сидений предусмотрены встроенные надувные подушки и боковые валики из композитного материала на основе льна. В оформлении передней панели доминирует изогнутый экран диагональю 20 дюймов. Еще один дисплей размером 12,2 дюйма установлен по центру. При этом его положение и расположение рулевой колонки могут изменяться в зависимости от выбранного сценария эксплуатации.

В спортивном режиме основные элементы управления перемещаются ближе к водителю, обеспечивая более удобную посадку за рулем. При переходе к автономному вождению компоновка меняется: пространство перед креслом становится свободнее. Помимо цифровых дисплеев, разработчики сохранили восемь физических клавиш. Их назначение владелец сможет самостоятельно настраивать под свои потребности.

Силовая установка Polestar Formula 2030 включает два электродвигателя. Их совокупную отдачу предварительно оценивают в 884 л.с. Согласно расчетным показателям, ускорение с места до 100 км/ч может занимать всего 2,9 секунды.

Воплощать концепт в серийную модель компания не собирается. Основная задача Formula 2030 заключается в демонстрации дизайнерских и инженерных направлений, которые будут использованы при разработке следующих поколений автомобилей Polestar. В частности, представленные решения должны повлиять на облик будущих Polestar 2 и Polestar 7, выход которых запланирован на 2027 и 2028 годы соответственно.

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