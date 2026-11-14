Honda Vezel дешевле Geely Coolray: сколько стоит японский кроссовер в России

Кроссовер Хонда продается в РФ. Фото: Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom

Компактный кроссовер Honda Vezel стал доступен российским покупателям. Автомобили предлагают как с правым, так и с левым расположением руля. Минимальная стоимость при заказе из-за рубежа составляет около 2,2 млн рублей, однако конкретная цена зависит от региона и выбранной модификации, сообщают "Автоновости дня".

Одно из наиболее доступных предложений обнаружено во Владивостоке. За 2 170 000 рублей местные продавцы готовы привезти новый праворульный Vezel в максимальном исполнении G. Автомобиль оснащен полным приводом, кожаным многофункциональным рулевым колесом, подогревом передних сидений, лобового стекла и боковых зеркал. В перечень оборудования также входят электронный стояночный тормоз, светодиодные фары и легкосплавные колесные диски.

Леворульные модификации, предназначенные преимущественно для китайского рынка, тоже представлены в российских объявлениях. В Благовещенске стоимость доставки такого автомобиля с передним приводом начинается от 2 195 000 рублей. В Кемерово аналогичную модель можно заказать за 2,2 млн рублей, во Владивостоке — за 2,3 млн. В Иркутске и Томске цены достигают 2 500 000 и 2 539 000 рублей соответственно.

Некоторые экземпляры Honda Vezel уже находятся в России и доступны без ожидания доставки. Так, в Уссурийске продают праворульный кроссовер с полным приводом за 2 320 000 рублей. В Хабаровске выставлена леворульная переднеприводная версия стоимостью 2 330 000 рублей.

Для сравнения, цены на официально представленные в России китайские кроссоверы выше. Например, Geely Coolray предлагается минимум за 2 774 990 рублей, а стоимость Haval Jolion с автоматизированной трансмиссией начинается от 2 499 000 рублей.

Предложения по Honda Vezel встречаются и в других российских городах. В Красноярске стоимость китайской версии модели стартует с отметки 2 450 000 рублей, а в Иркутске за уже доставленный автомобиль с левым рулем просят не менее 2 520 000 рублей. Кроме того, новые кроссоверы можно найти в Находке, Ангарске, Чите, Екатеринбурге, Абакане, Улан-Удэ, Пензе и Благовещенске. В отдельных объявлениях цена достигает 2,9 млн рублей.

Технические характеристики Honda Vezel различаются в зависимости от рынка происхождения. Леворульные автомобили из Китая комплектуются атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 118 л.с. В паре с ним работает вариатор, а большинство таких машин имеют полный привод.

У праворульных японских версий силовой агрегат аналогичного объема развивает 124 л.с. и также сочетается с бесступенчатой трансмиссией. Однако подобные модификации, как правило, оснащаются передним приводом.

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