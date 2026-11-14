Почему Зеленский отверг инициативу Владимира Путина о перемирии в Константиновке

Мирных в городе, по Зеленскому, нет Фото: REUTERS.

На удивление предсказуемо ответил Зеленский на инициативу Владимира Путина о гуманитарном перемирии в Константиновке. Пауза затянулась, и я думал, что он тряхнет стариной, покажет, что не только веселый, но и находчивый. Но нет. Он тупо соврал, что спасать там некого.

Мирных в городе, по Зеленскому, нет: «Люди там – это исключительно граждане Украины с оружием и граждане России, которые являются оккупантами и также с оружием», – объяснил он американцам. Россия дескать хочет, чтобы Украина вышла из Константиновки, а ее войска заняли город.

Очень удобно. Даже если тебе скажут — так давай заедем гуманитарной колонной с вашей стороны, ты просто отмахнешься, что затея не имеет смысла. Вывозить-то некого. А пускать в Константиновку зарубежных журналистов сейчас нельзя. Политический момент неподходящий. Американцы впервые спросили Киев, готов ли он уйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. Признать потерю Константиновки в таких условиях – сдать козырь до раздачи.

А как же судьбы 500 человек, спросит сентиментальный читатель? А когда человеческие жизни волновали киевский режим?

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