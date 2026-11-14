Лучше бы молчал: Зеленский попытался ответить на острые вопросы, но опозорился

Зеленский наконец-то в первый раз за все это время прокомментировал конфликтную ситуацию в Петропавловской Борщаговке Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский во вчерашнем ежевечернем обращении к нации — он не прекращает этого полюбившегося ему формата — заявил, что он стал жертвой обмана со стороны глав местных администраций по поводу отключения света в Белой церкви и Броварах.

"Был сегодня жесткий разговор с чиновниками на селекторе. Совершенно недопустима ситуация в Белой Церкви и Броварах – когда люди были не просто часами, а несколько суток без света. И при этом отчеты по местам давали другую информацию, - буквально дословно заявил Зеленский и подвел итоговую черту. - Проблемы нужно решать, а не скрывать".

Решать проблемы и давать ответы — таков новый девиз «просроченного» и в соответствии с ним он провел свое очередное общение с украинскими журналистами. Получилось, мягко говоря, не очень, а грубо выражаясь, не получилось совсем.

Зеленский во вчерашнем ежевечернем обращении к нации заявил, что он стал жертвой обмана со стороны глав местных администраций по поводу отключения света Фото: REUTERS.

Так, например, он сообщил, что российская делегация на переговорах в Абу-Даби якобы отказалась от перемирия под предлогом того, что этот вопрос находится вне их компетенции.

"Российская делегация заявила, что у них нет прав такое решать, обращайтесь к Путину", - передал «просроченный» будто бы ответ российских переговорщиков и, как водится у него, соврал при этом. Ведь тут дело не в компетенции и делегированных полномочиях, а в том, что Москва абсолютно однозначно заявляла (и не раз), что никакие перемирия российскую сторону не интересуют, что мы заинтересованы исключительно в мире.

Далее Зеленский наконец-то в первый раз за все это время прокомментировал конфликтную ситуацию в Петропавловской Борщаговке по поводу подпольной тюрьмы и пыточной ТЦК и Нацгвардии.

"Это подготовленная история. Абсолютно. Таково моё мнение, исходя из того, что я видел в материалах, - заявил «просрочка» и продолжил свои обвинения в специально устроенной «провокации». - Все видели женщину, которая всё это начала, и могли посмотреть, кто она и какова её мотивация. Конечно, в любой подобной истории есть и обычные люди. Но в целом это выглядит как подготовленная история, и правоохранительные органы должны дать ответы на все вопросы о том, что там произошло".

Примечательно, что «просроченный» сместил акценты во всей этой истории, принципиально не затронув вопрос о том, что это была нелегальная пыточная, что виноваты те, кто ее организовал и содержал в ней мобилизованных в условиях, хуже скотских, что эта тюрьма служила средством вымогательства денег у родственников содержащихся там мужчин, которые доводили фактически до смерти. Ни один из этих вопросов он не затронул, предпочтя сместить все внимание на участников протеста, которые выступили буквально спасителями. Но он не мог ответить честно ни на один из подобных вопросов, потому что честный ответ мог разрушить всю выстроенную вертикаль беззакония, коррупции и вымогательства, а ситуация настолько прозрачная, что любая ложь тут будет более чем просто бить в глаза самому тупому и ограниченному человеку.

Примерно таким же оказался и его ответ на вопросы по операции НАБУ «Карфаген», по которому обвинения предъявлены высокопоставленным СБУшникам. Напомним, «просроченный» использует СБУ в своих интересах в противостоянии антикоррупционным НАБУ и САП, стремящимся ограничить всевластие «просроченного». Но пока ситуация складывается не в пользу Зеленского. Его вынудили уволить ряд лиц из его ближайшего окружения, от него побеждали силовики, в том числе и генпрокурор, а последние откровения главы ОПГ и наркокартеля «Химпром» Егора Буркина по прозвищу «Мексиканец» не оставили от правоохранительной системы Украины камня на камне. Более того, среди получателей взяток Буркин упомянул и замглавы Офиса президента Украины Татарова, что выводит круг соучастников мафии уже на другой уровень.

Как заявил «просроченный», чиновники, упоминаемые в расследовании НАБУ «Карфаген», на самом деле не сотрудничали с криминалом.

"Вы могли проверить, что ни Клименко, ни Выговский, ни лично Поклад не имеют к этому никакого отношения. Об этом я знаю от правоохранителей и антикоров (сотрудников антикоррупционных структур — прим. авт.). Со всеми говорил по нескольку раз. История очень неприятная, очень неправильная. Но есть расследование, и я поддерживаю это расследование. И будут еще кадровые изменения", - пообещал Зеленский.

А если все так хорошо, и все такие честные, то какие тогда кадровые изменения, какие увольнения? Чем больше «просроченный» пытается ответить, тем больше вопросов к нему появляется. И с каждым ответом он становится все более жалким и никчемным.

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