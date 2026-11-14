Новый Kia Sportage уже в России: сколько придется заплатить за рестайлинг и прежнюю версию

Кроссовер КИА продают в РФ. Фото: Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom

Российский автомобильный рынок пополнился новыми кроссоверами Kia Sportage пятого поколения. Покупателям доступны как дорестайлинговые автомобили, так и модели после обновления. Согласно информации издания «Автоновости дня», минимальная стоимость корейского SUV составляет 3,35 млн рублей.

Наиболее бюджетные предложения среди машин прежнего образца относятся к переднеприводным модификациям. В Барнауле за кроссовер 2026 года выпуска с турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 200 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией просят 3,35 млн рублей. За аналогичную сумму в Екатеринбурге можно приобрести автомобиль 2024 года, оснащенный 1,6-литровым турбомотором на 180 л.с. и роботизированной коробкой передач.

В Краснодаре и Самаре версии с 200-сильным силовым агрегатом оценили в 3,45 млн рублей. В Симферополе аналогичные машины стоят 3,55 млн рублей, в Набережных Челнах — 3,6 млн. В Астрахани и Казани стоимость достигает 3,7 млн рублей. Еще дороже кроссоверы обходятся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где отдельные предложения доходят до 3,79 млн рублей. В Москве цены на такие автомобили начинаются с 3,98 млн рублей.

В Санкт-Петербурге за 3,6 млн рублей выставлен Kia Sportage с атмосферным бензиновым двигателем объемом 2,0 литра, развивающим 150 л.с. В качестве трансмиссии используется шестиступенчатый автомат. Дорестайлинговые автомобили также можно найти во Владивостоке, Тюмени, Тольятти, Саратове, Новосибирске, Севастополе, Красноярске, Челябинске и Ярославле.

Отдельного внимания заслуживает предложение из Саратова. Там представлен один из наиболее мощных вариантов кроссовера с двухлитровым турбированным двигателем отдачей 236 л.с. В оснащение также входят полный привод и автоматическая коробка передач с восемью ступенями.

Рестайлинговые Kia Sportage продаются в России примерно в том же ценовом диапазоне, что и автомобили предыдущей версии. В Краснодаре экземпляр из наличия оценили в 3,495 млн рублей. В Ростове-на-Дону и Самаре стоимость составляет 3,75 млн рублей, а в Москве, Липецке и Симферополе — около 3,8 млн.

У крупных дилерских компаний, работающих в столичных регионах и городах-миллионниках, цены заметно выше. Это объясняется тем, что в итоговую стоимость включают утилизационный сбор и дополнительную гарантию на автомобиль.

Так, переднеприводные Sportage с 200-сильным турбированным мотором и автоматической трансмиссией у крупных продавцов предлагаются за 3,89–4,35 млн рублей. Полноприводные модификации с атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. стоят существенно дороже — от 4,599 млн до 5,5 млн рублей.

Некоторые автомобили поставляются непосредственно под заказ. В таких случаях ожидание доставки может составлять от одной до двух недель. При этом окончательная сумма сделки определяется несколькими факторами, включая валютный курс, транспортные расходы, таможенные платежи и размер утилизационного сбора.

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