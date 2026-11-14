Польша и Болгария сказали «хватит»: новые расходы на Украину под вопросом

Дональд Туск после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Дублине заявил, что Варшава пока не будет делать новых взносов Фото: EAST NEWS.

Польша и Болгария одновременно заявили о нежелании брать на себя новые расходы на поддержку Украины. Премьер Польши Дональд Туск после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Дублине заявил, что Варшава пока не будет делать новых взносов в программу PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). В ее рамках европейские страны оплачивают закупку американского оружия для Украины, напоминает Polskie Radio.

Причина кроется в собственных расходах Польши. Туск заметил, что Варшава и так оказывает Киеву существенную помощь, одновременно тратя большие суммы на перевооружение армии. Кроме того, польский бюджет испытывает дефицит.

«Мы помогали и продолжаем помогать Украине в очень значительных масштабах. Но с точки зрения наших финансовых возможностей Польша не будет выделять дополнительные средства, поскольку у нас есть собственные расходы на оборону и безопасность, — одни из самых высоких в Европе», - объяснил премьер.

На сегодня Польша остается одним из наиболее последовательных сторонников Украины в ЕС. Но теперь даже она ограничивает финансовые обязательства. Речь идет пока только о дополнительных взносах в PURL, а не о полном прекращении помощи Киеву.

В начале ноября стало известно, что Вашингтон планирует попросить союзников по НАТО увеличить финансирование закупок вооружения для Украины в рамках программы PURL. По данным Bloomberg, дефицит средств на уже согласованные поставки достиг почти 2 млрд долларов.

Похожую позицию заняла Болгария. Премьер-министр Румен Радев заявил, что София не присоединится к новому европейскому пакету помощи Украине и больше не будет передавать Киеву оружие и боеприпасы из запасов собственной армии.

«Что касается финансовой помощи, мы сами находимся под процедурой чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляйен неоднократно просила нас снизить дефицит ниже лимита в 3% ВВП», - сказал он.

При этом София не собирается препятствовать другим странам, если они хотят помогать Украине самостоятельно.

Также Радев заявил о готовности участвовать в гуманитарных программах, поставках электроэнергии и восстановлении энергетической и железнодорожной инфраструктуры.

На этом фоне становится все заметнее смена настроений в европейской политике. Поддержка Киева в риторике еврочиновников сохраняется, но все чаще упирается в возможности конкретных государств, - не противоречит ли продолжение помощи киевскому режиму национальным интересам. Так, в Германии заявили, что больше не могут передавать Украине дополнительные комплексы Patriot, поскольку это ослабит собственную систему ПВО. В Италии правительственная партия «Лига» выступает против новых поставок вооружений. А Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в уже согласованном кредите ЕС Украине на 90 млрд евро и сопротивляются новым совместным займам.

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