Финансовую помощь Украине не намерены выделять, кроме Польши и Болгарии еще, как минимум, Чехия, Словакия и Венгрия Фото: REUTERS.

Пошла вода в хату! Все больше лидеров европейских стран отказывают украинскому «просроченному главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому в финансовой помощи ему и его стране.

Вчера такой, казалось бы, верный союзник и патентованный русофоб, каким является премьер-министр Польши Дональд Туск, вчера объявил, что его страна прекращает делать взносы в программу НАТО PURL, которая предусматривает закупку американских вооружений для Украины за счёт европейских государств.

- Я сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о том, что в настоящее время мы не будем вносить взносы в программу PURL — европейские фонды для закупки американского оружия для Украины, поскольку мы тратим очень много на собственное вооружение, — объявил Туск и даже дал более подробные комментарии. - У нас большой дефицит. Мы тратим много средств на оборону. Поэтому я сообщил, что, что касается финансовых возможностей, то Польша точно не будет выделять больше средств, потому что у нас есть расходы, связанные с безопасностью, и они одни из самых высоких в Европе.

Напомним, Польша присоединилась к программе PURL в конце 2025 года, выделив $100 млн на закупку американского вооружения для Украины. Оказалось, что «недолго мучилась старушка». Правда Туск тут же подтвердил, что это решение касается только взносов в PURL, что же касается остальной помощи, то ее Варшава продолжит оказывать, как и делала это ранее. Но собственных вооружений у нее осталось не так уж и много. А денег для Украины, получается, не осталось вообще.

Дональд Туск, вчера объявил, что его страна прекращает делать взносы в программу НАТО PURL Фото: REUTERS.

А вот у Германии не осталось практически вооружений, которыми она могла бы поделиться с бандеровцами без ущерба для собственной обороны и безопасности. Поэтому федеральный канцлер Фридрих Мерц сейчас и шантажирует страны ЕС, требуя внести финансирование Украины в семилетний бюджет Евросоюза. Правда, количество его сторонников в этом вопросе до сих пор остается неизвестным, а вот противники проявляют себя с каждым днем все ярче.

К Польше, с одной стороны, неожиданно, но, с другой, вполне ожидаемо сегодня присоединилась и Болгария. Премьер-министр Болгарии Радев также объявил, что София также прекращает свою помощь Киеву. При этом хитрый болгарин в качестве объяснения сослался аж на саму главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

- Что касается финансовой помощи, мы сами находимся в процедуре чрезмерного дефицита, и госпожа Урсула фон дер Ляйен неоднократно просила нас снизить дефицит ниже лимита в 3%, - заявил Радев и подчеркнул. - Мы больше не предоставляем оружие и боеприпасы и со складов болгарской армии.

Примечательно, что премьер-министр Болгарии высказался против исповедуемого Евросоюзом принципа «мир через силу», но умыл руки, заметив, что Болгария не будет препятствовать другим государствам Евросоюза самостоятельно принимать решения о выделении финансовой помощи Украине.

Финансовую помощь Украине не намерены выделять, кроме Польши и Болгарии еще, как минимум, Чехия, Словакия и Венгрия, которые уже также высказались против дальнейшего финансирования Украины. А за ними уже просматриваются следующие «отказники», которых вскоре может стать больше, чем оставшихся в «коалиции охочих»до Украины.

И не заметить потерю такого количества «бойцов» европейский «отряд» уже не может. Ультиматум Мерца может в таком случае выйти боком ему самому. Но вот вопрос, готов ли украинский «просрочка» Зеленский продолжать войну дальше, если не получит запрошенные им деньги? Или же, если продолжение войны в интересах Евросоюза, то пусть сам ЕС и изыскивает, откуда их брать?

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