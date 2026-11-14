Toyota оценила ремонт авто в $25 тысяч, но механику хватило отвертки и 30 секунд

С автовладельца потребовали 2 млн рублей за самый пустяковый ремонт автомобиля. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Владелец пикапа Toyota Tundra 2016 года выпуска столкнулся с необычной неисправностью: при включении полного привода из-под автомобиля раздавался металлический скрежет.

Машина оснащена бензиновым двигателем V8 объемом 5,7 литра, а ее пробег составляет почти 190 тысяч километров. В официальном дилерском центре Toyota предположили, что причиной постороннего звука стало повреждение прокладки головки блока цилиндров.

Сотрудники сервиса сообщили об отсутствии необходимого давления в системе охлаждения и рекомендовали установить новый силовой агрегат. Предварительная стоимость такого ремонта достигала почти 25 тысяч долларов (около 2,1 млн рублей). Не согласившись с дорогостоящим диагнозом, владелец обратился за независимой оценкой к американскому автомеханику Дэйву Беллу. Историей этого случая специалист поделился на своем YouTube-канале.

Во время первичной проверки механик не обнаружил признаков утечки антифриза или моторного масла. Также отсутствовали видимые свидетельства перегрева двигателя. Белл усомнился в необходимости столь масштабного ремонта и потребовал предоставить доказательства неисправности, которые могли бы оправдать замену мотора стоимостью 25 тысяч долларов.

Разгадка обнаружилась после того, как автомобиль подняли на подъемнике и осмотрели снизу. Источником металлического шума оказалась деформированная защита днища. Изогнутая металлическая пластина задевала соседние элементы конструкции при подключении полного привода, создавая характерный скрежет.

Для устранения проблемы не понадобились ни дорогостоящие запчасти, ни сложное оборудование. Дэйв Белл просто выправил защиту с помощью обычной отвертки. Вся процедура заняла примерно 30 секунд.

Таким образом, неисправность, которую в официальном сервисе связывали с серьезной поломкой двигателя, удалось устранить за полминуты. Американский механик подчеркнул, что для решения проблемы оказались достаточными отвертка и несколько простых движений, а менять силовой агрегат Toyota Tundra не потребовалось.

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