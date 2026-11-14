Каждый шестой житель Рима находится на грани абсолютной бедности

Особую тревогу благотворителей вызывает число "работающих бедных", которым не хватает базовой зарплаты для поддержания достойного уровня жизни Фото: EAST NEWS.

В столице Италии каждый шестой житель (16 процентов) балансирует на грани абсолютной бедности. Это означает, что им уже сейчас зачастую приходится выбирать между оплатой жилья или коммунальных услуг и покупкой еды или предметов первой необходимости. При этом каждый третий римлянин (30 процентов) заявляет об ощутимом ухудшении своего материального положения.

Такие данные приводит католическая НПО Caritas (пастырская организация Итальянской епископальной конференции) в своем ежегодном докладе "Возрождение надежды". Особую тревогу благотворителей вызывает число "работающих бедных", которым не хватает базовой зарплаты для поддержания достойного уровня жизни. Таких в Риме насчитали аж 13,5 процентов.

Среди причин называется снижение заработной платы под давлением инфляции и неполная занятость. Одни из главных проблем: повышение арендной платы из-за засилья сдаваемых в краткосрочный наем туристам апартаментов, а также отказ работодателей от заключения постоянных контрактов, особенно на низовых должностях, на которых работает молодежь (с таким договором невозможно одобрить ипотеку, даже при адекватной зарплате).

В итоге, по данным организации, в столице жилищная проблема остро стоит перед 114 тысячами семей. И это при том, что в городе пустует порядка 200 тысяч квартир.

В документе также подчеркивается, что 2,3 процента римлян не имеют аттестата даже о среднем образовании, а 10,7 процентов молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет нигде не учатся и не работают. Более того, на окраинах города (районы Мальяна и Санта-Паломба), таких более 30 процентов. Как следствие, отмечается увеличение числа людей, в том числе молодежи, страдающих психическими расстройствами и не имеющих доступа к адекватным услугам. Растет и косвенный показатель неблагополучия: страсть к азартным играм, уже приобретающая характер эпидемии в неблагополучных районах. Так, за предыдущий год жители мегаполиса потратили на ставки на 600 миллионов евро больше, достигнув планки в 8,3 миллиарда евро.

Согласно последним опубликованным данным государственного национального института статистики (ISTAT), в состоянии абсолютной бедности в центральной Италии находится 6,3 процента семей. В масштабах же всей страны таких более 5,4 миллиона человек (9,3 процента населения).

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