Скрытые поломки проявятся в первый мороз: что продавцы подержанных машин пытаются замаскировать

Какие узлы в авто надо проверить при покупке машины зимой. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Покупка автомобиля с пробегом в холодное время года может обернуться неожиданными расходами на ремонт. Некоторые технические неисправности сложно обнаружить при плюсовой температуре, поэтому недобросовестные продавцы нередко скрывают недостатки, которые становятся заметны лишь с приходом морозов.

На какие узлы следует обратить особое внимание при выборе подержанной машины зимой, рассказал автоэксперт и автоюрист Алексей Чугаев.

По мнению специалиста, в первую очередь необходимо проверить состояние аккумулятора, работоспособность генератора и исправность отопителя. От этих компонентов во многом зависит, насколько надежно автомобиль будет функционировать при низких температурах.

Не менее важна диагностика систем обогрева и охлаждения двигателя. Если отопитель окажется неисправен, водитель рискует остаться без тепла в салоне, а неполадки с радиатором способны привести к более серьезным техническим последствиям.

Отдельно Чугаев обратил внимание на распространенный способ маскировки проблем с мотором. Некоторые продавцы используют специальные присадки, позволяющие на определенное время скрыть симптомы неправильной работы двигателя. Однако подобные составы не устраняют причину неисправности и не могут заменить полноценный ремонт.

Эксперт рекомендует потенциальным покупателям не ограничиваться осмотром кузова и салона. Перед заключением сделки следует провести комплексную проверку двигателя, электрооборудования, отопительной системы и контура охлаждения. При этом чем солиднее возраст автомобиля, тем тщательнее должна быть оценка его технического состояния.

Кроме того, в беседе с Life.ru автоюрист посоветовал проверить наличие и работоспособность подогрева рулевого колеса и сидений, если покупатель рассчитывает на дополнительный комфорт в зимний период.

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