Дронов тем временем продолжает экспериментировать с творчеством

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) неожиданно признался, что страдает от весьма необычной зависимости. Причем отказаться от нее артист, по собственному признанию, попросту не смог бы. Об этом исполнитель хита «Я русский» рассказал корреспонденту KP.RU на концерте «Ээхх, Разгуляй!» в Москве.

Во время общения с журналистами артисту предложили рассказать о своих зависимостях. Казалось бы, после такого вопроса можно ожидать признаний о вредных привычках. Однако у Ярослава нашелся куда более приятный вариант.

SHAMAN назвал народную любовь своей зависимостью

«Я бы с ней не справился. Я могу озвучить эту зависимость. Народная любовь», — признался SHAMAN.

Сам Дронов тем временем продолжает экспериментировать с творчеством. Недавно певец выпустил песню «Я русский мужик», в которой назвал себя «нефильтрованным». Журналисты поинтересовались, доволен ли артист успехами новинки. Оказалось, что останавливаться на достигнутом Ярослав пока не намерен.

Заодно певца спросили, откуда вообще взялся столь необычный эпитет. Впрочем, какой-то глубокой философии за словом «нефильтрованный», как выяснилось, искать не стоит.

«Да пришло так в голову, рифма, не знаю, почему. <...> У меня припев сначала в голову пришел, причем достаточно быстро. А потом я уже к ней куплеты присобачил», — объяснил Дронов.

Кстати, еще в сентябре SHAMAN признавался, что материальные подарки его уже практически не радуют. В интервью KP.RU артист рассказал, что предпочитает тратить деньги на семью, близких и свою команду. А самым ценным приобретением в жизни певец тогда назвал именно любовь слушателей, которая, по его словам, греет лучше любых подарков.

Впрочем, далеко не все россияне разделяют восторг поклонников Дронова. Недавно Олег Газманов вступился за молодого коллегу, который регулярно становится мишенью для критики в социальных сетях. По мнению артиста, негатив во многом связан с патриотическим репертуаром SHAMAN, хотя сам Ярослав обладает прекрасным голосом и харизмой.

А еще в сентябре Дронов объяснил, почему старается оградить свою дочь Варвару от излишней публичности. Певец признался, что известность отца неизбежно отражается на жизни девочки, которая вместе с мамой живет в Новомосковске. Ярослав опасается, что из-за его популярности наследница может столкнуться с неприятными комментариями и косыми взглядами в школе.