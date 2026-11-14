Классика на электротяге: культовый Chevrolet Bel Air получил начинку от Tesla

Реализация задумки потребовала серьезной доработки конструкции

Американское тюнинг-ателье West Coast Customs представило необычный проект, в котором классический Chevrolet Bel Air 1955 года объединили с современными электрическими технологиями. Вместо традиционного двигателя под ретрокузовом установили платформу от Tesla Model 3. Заказчиком выступил владелец экологически ориентированной компании, пожелавший пользоваться винтажным автомобилем, не производящим вредных выхлопов.

Реализация задумки потребовала серьезной доработки конструкции. Специалистам пришлось приспосабливать кузов Bel Air к современной электрической архитектуре. В частности, заднюю часть машины расширили, чтобы добиться гармоничных пропорций. При этом дизайнеры сохранили узнаваемый облик американской модели 1950-х годов. Автомобиль получил матовое красное покрытие, черные глянцевые акценты, изготовленные по индивидуальному заказу 20-дюймовые колесные диски и светодиодную оптику.

Chevrolet Bel Air получил начинку от Tesla

Внутри также объединили оригинальную стилистику Chevrolet, технологии Tesla и авторские решения мастеров West Coast Customs. Обивку сидений заменили, дополнив ее декоративной прострочкой в форме шестиугольников. Подобный дизайнерский прием отчасти напоминает оформление интерьеров автомобилей Lamborghini.

Пока создатели не опубликовали подробные сведения об электрической силовой установке. Неизвестны ни ее мощность, ни максимальная дальность пробега без подзарядки. Однако уже подтверждена совместимость тяговой батареи с фирменной сетью зарядных станций Tesla Supercharger. Кроме того, в автомобиле удалось сохранить штатные электронные функции Tesla, в том числе систему автоматической парковки.

Как уточнили представители West Coast Customs, донором кузова стал Chevrolet Bel Air второго поколения, который выпускали с 1955 по 1957 год. Эта модель отличалась приземистым широким силуэтом и панорамным ветровым стеклом. В первоначальной версии автомобиль оснащался 4,3-литровым мотором V8 семейства Small-Block. В зависимости от исполнения его отдача составляла 162–180 л.с. Bel Air 1955 года впоследствии закрепил за собой статус одного из наиболее узнаваемых представителей американского автомобильного дизайна середины XX века.

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