«Малыш» с тайской пропиской: самый компактный Land Cruiser добрался до России

В Россию доставили компактный рамный Land Cruiser. Фото: Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom

Новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ добрался до российского рынка, но пока доступен только по предварительному заказу. По информации «Автоновостей дня», минимальный ценник с учетом всех расходов и утилизационного сбора стартует примерно с 6,99 миллиона рублей. Самые дорогие предложения на классифайдах доходят до 10,99 миллиона рублей за экземпляр, который находится в пути в Самару.

Land Cruiser FJ стал самым маленьким и самым свежим представителем семейства Land Cruiser. Аббревиатура FJ расшифровывается как Freedom & Joy — «свобода и радость». Производство модели наладили в Таиланде, что сделало ее первым Land Cruiser за пределами Японии. Габариты внедорожника составляют 4575 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1960 мм в высоту при колесной базе 2580 мм и клиренсе 245–250 мм.

Для модели предусмотрена единственная комплектация с полностью светодиодными фарами, 18-дюймовыми легкосплавными дисками и черными сиденьями из искусственной кожи. В оснащение входят подогрев руля, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и мультимедиа с 12,3-дюймовым экраном. За безопасность отвечает комплекс Toyota Safety Sense 3.0 с автоматическим торможением, адаптивным круиз-контролем и контролем слепых зон. Под капотом — единственный атмосферный мотор 2TR-FE объемом 2,7 литра и мощностью 163 лошадиные силы, работающий в паре с шестиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом с понижающей передачей.

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