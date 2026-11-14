Летающая Tesla, туалет в кресле и второй руль: чем удивили автопроизводители

Странные опции и системы в авто. Фото: Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Осенью 2026 года ведущие мировые автоконцерны представили ряд необычных технических разработок и запатентовали новые автомобильные функции. Некоторые из предложенных решений оказались настолько нестандартными, что вызвали удивление даже у специалистов отрасли. О наиболее интересных проектах рассказал портал Autonews.

Одной из самых обсуждаемых новинок стал перспективный Tesla Roadster, которому разработчики предусмотрели возможность подниматься над поверхностью дороги. Согласно задумке, спорткар сможет не только парить в воздухе, но и переворачиваться колесами вверх. Для реализации подобного эффекта предполагается использовать реактивные установки, расположенные по всему периметру кузова.

Китайская компания Deepal сосредоточилась на повышении комфорта пассажиров заднего ряда. Ее инженеры предложили оборудовать салон компактной емкостью для водных процедур ног. Однако эта идея выглядит достаточно скромно на фоне разработки Seres. Еще весной 2026 года китайский производитель оформил патент на встроенный непосредственно в автомобильное кресло туалет.

Свои необычные решения предложили и немецкие бренды. BMW разработала технологию защиты салонных дисплеев от посторонних взглядов: для этого экраны планируется оснастить специальными поляризационными фильтрами. Mercedes-Benz, в свою очередь, задумалась над автоматическим удалением снега с крыши автомобиля. В соответствующем проекте предусмотрены компактные воздушные пушки, работающие на основе пневматических форсунок.

Необычные идеи появились и у других производителей. Sony запатентовала систему, способную передавать в автомобиль запахи, связанные с рекламными изображениями на уличных билбордах. Ferrari же рассматривает возможность установки в одной машине двух рулевых механизмов. Дополнительное устройство управления должно располагаться перед пассажирским сиденьем.

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