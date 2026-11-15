Полярный вихрь против Эль-Ниньо: Этой зимой россияне почувствуют последствия климатической битвы

В большей части России зимой в ближайшие месяцы будет теплее, чем положено по климатическим нормам Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Климатологи всего мира только и говорят, что о рекордном, беспрецедентном по своей мощи Эль-Ниньо. Как это явление коснется России?

Во время явления Эль-Ниньо меняется характер атмосферной циркуляции преимущественно в тропиках. Меняются привычные режимы температуры и осадков, считают синоптики Гидрометцентра России.

С учетом сильного Эль-Ниньо Северо-Евразийским климатическим центром - с которым сотрудничает и Гидрометцентр - был сделан прогноз до марта 2027 год. Если верить расчетам, в большей части России в ближайшие месяцы будет теплее, чем положено по климатическим нормам. И теплее, чем прошлой зимой. При этом с резкими скачками температуры.

Исключение - Дальний Восток, где грядущая зима, скорее всего, окажется более суровой, чем предыдущая. И с большим количеством снежных штормов.

Однако Эль-Ниньо - не единственная сила, влияющая на климат планеты. И тем более России, которая от его эпицентра находится очень далеко.

- Над Арктикой кружит полярный вихрь – пояс сильных ветров, который сжимает холодный арктический воздух, удерживая его в районе Северного полюса, - объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Полярный вихрь находится в стратосфере, на высоте 10 - 40 км, и может играть важную роль в формировании зимних погодных условий в Северном полушарии. Разрушение полярного вихрясвязано с мощными холодными вторжениями в Европе и Северной Америке. В 2026 году полярный вихрь разрушился раньше, чем когда-либо было зафиксировано. В течение последних нескольких недель он ослабевал и воздух в стратосфере нагревался, вызывая так называемое «внезапное стратосферное потепление». В такой ситуации ветры полярного вихря ослабевают и меняют направление, и в ближайшие дни арктический воздух может двинуться на юг. Это может спровоцировать резкое похолодание в Северном полушарии.

Однако существует и противоположная по знаку сила в виде небывало сильного Эль-Ниньо. Предстоящая зима даст учёным возможность увидеть, действительно ли Эль-Ниньо способно управлять погодой.

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