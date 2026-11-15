Как зарабатывает Лариса Долина после «ухода со сцены»: Гонорары выросли, а в новогоднюю ночь будет петь на ТВ

Лариса Долина прощается со сценой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

71-летняя Лариса Долина на этой неделе громко сообщила, что «уходит» со сцены. Сайт KP.RU рассказывает, что стоит на самом деле за этим заявлением. А на самом деле график у Ларисы Александровны не просто плотный, а очень плотный.

ГРАФИК ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ

Вот только три последних дня в расписании Ларисы Долиной. 13 ноября у певицы случился релиз новой песни, 14 ноября — премьера в проекте «Битва поколений» на Муз ТВ, 14 ноября (вечер) — играла спектакль «Фигаро» на Таганке, 15 ноября снималась в «огоньке». С начала рабочей недели у Долиной начнутся будни в двух учебных заведениях: в собственной музыкальной и в Московском государственном институте культуры, где она декан факультета джазового пения. 16 ноября Лариса Долина организовала своих студентов на юбилейный концерт-трибьют Николаю Баскову — он тоже приглашен как гость. Кстати, вход на этот концерт для всех желающих бесплатный (надо иметь с собой паспорт). И так каждая неделя до конца года — насыщена событиями.

Съемки в новогодних программах у Ларисы Долиной весь ближайший месяц — она будет и в главных «огоньках» (на «России» и других телеканалах), и в «Песне года», и в других праздничных шоу. После праздника — отпуск. С февраля — новый плотный график.

ЧТО СТОИТ ЗА «ОТМЕНОЙ» КОНЦЕРТОВ

На этой неделе на концерте в Коломне Лариса Долина в финале мероприятия в окружении своих музыкантов (всегда выступают вживую) сделала официальное заявление, которое разместила в социальных сетях. Что прозвучало со сцены?

Лариса Александровна акцентировала внимание, что она делает небольшую паузу только в сольных концертах — при этом продолжит выступать, сниматься на ТВ, принимать участие в многочисленных концертах, фестивалях и так далее.

Также народная артистка сказала: «В сентябре этого года исполнилось ровно 55 лет как я в профессии. За все эти годы чего только я не видела. Все это стоило, чтобы видеть вот такие ваши глаза, слышать ваши аплодисменты, чувствовать поддержку и любовь, которые сегодня мне очень нужны. Все те драматические события, которые происходили и происходят со мной по сей день, очень отражаются на творчестве: подрезают крылья, душу режут и так далее. И понимаешь на каком-то этапе — выдохся. А я не умею выходить и петь на 99%, только на 100. И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать. Просто прошу вас на некоторое время меня отпустить. Это ненадолго. Я обязательно крылья отремонтирую, душу израненную починю и выйду к вам абсолютно обновленной, но с такой же любовью, с таким же трепетом к своей профессии, к своему зрителю — ради вас выхожу на сцену...»

Видео с этим заявлением артистка разместила в соцсетях, в этом тексте она несколько раз красиво делала акцент на подрезанных «крыльях» — как раз накануне релиза 13 ноября своей песни «Крылья». Долина пела в ДК в Коломне в зале на 600 мест, который не был заполнен полностью.

Что стоит на самом деле за этим громким заявлением артистки? Можно предположить, что так Долина «перекрыла» информацию об отмененном мини-тура по городам страны. Не станет же звезда объявлять, что на ее концерты не покупали билеты, поэтому их и отменили. На самом деле Лариса Долина — артистка с большой накопленной популярностью, постоянная участница всех праздничных концертов, музыкальных проектов и т.д. Периодически она давала сольные концерты (в разовом формате). Сегодня на эстраде огромная конкуренция, поэтому собирают залы на сольных концертах в турах только топовые артисты. Долина много лет уже не в этом гастролирующем топе. Но артистка решила, что сможет собрать залы — и объявила «юбилейный тур».

Билеты покупали не слишком активно с самого начала. Часть концертов состоялась. Потом грянул пик скандала с квартирой. Проблемы с продажей билетов на сольные концерты усугубилась. Сольники перенесли с зимы и весны 2026 года на осень — видимо в надежде, что билеты раскупят. А этой осенью просто отменили. Первым отменили в сентябре самый большой зал — БКЗ «Октябрьский» в Питере. Зрителям сообщили: «Отмена концерта «Юбилей в кругу друзей. Лариса Долина». Возврат билетов по месту приобретения».

Мы следили за продажами билетов на данное мероприятие с 2025 года и до лета 2026 года — продано менее половины зала. Потом отменили осенние выступления в Москве, Обнинске, Брянске. В июле был отменен клубный концерт Долиной в Москве. Ранее еще один сольный концерт в столице — в марте в Московском международном Доме музыки, тогда команда артистки также сообщала о поиске новой площадки и даты, но не случилось.

Собирать залы на сольные концерты сложно — получается у по-настоящему топовых звезд. Если скандал вызывает сочувствие к артисту (как было, например, в истории с разводом Алсу), то народ раскупает билеты на его концерты. Если скандал создает негативный образ в глазах публики, то эффект противоположный. В то же время, у Долиной есть круг постоянных поклонников, которые последний год поддерживали ее, покупали билеты и посещали концерты с букетами цветов.

ГОНОРАРЫ

В «огоньках» и прочих новогодних концертах для ТВ звезды поют бесплатно — это считается престижным. Но у звезд эстрады для заработков остаются другие возможности — съемки на ТВ, выступления на частных мероприятиях.

Информация о гонорарах Ларисы Долиной на период новогодних корпоративов, на частных мероприятиях в декабре этого года часто не соответствует действительности.

Как стало известно сайту KP.RU — в прошлом году за выступление Долиной на корпоративе просили гонорар 2 млн руб. А в этом году уже 2,5 млн. руб. Сколько будет таких выступлений пока не известно. Но новогоднюю ночь артистка проведет с близкими, а не на работе. Лариса Долина сказала: «Я новогоднюю ночь проведу, как обычно, в кругу семьи и друзей. В новогодние праздники будут работать...»

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