Почему дети гибнут в ДТП с питбайками и как с этим бороться

Все чаще подростки гибнут в ДТП с питбайками. Фото: BLGKV/Shutterstock/Fotodom

12 ноября, Ставропольский край. 15-летний подросток с пассажиркой-ровесницей на питбайке врезались в «ГАЗель». Оба – в больнице.

14 сентября, Хакасия. Питбайк столкнулся с автомобилем. Девятилетний «водитель» погиб, его пассажир-ровесник получил тяжелые травмы.

28 августа, Московская область. Столкнулись легковушка и питбайк, которым управлял подросток. Мальчик погиб, два его пассажира попали в больницу.

29 июля, Волгоградская область. Питбайк под управлением 15-летнего юноши наехал на препятствие и перевернулся. Водитель получил тяжелые травмы, 14-летний пассажир – погиб.

Это - быстрая выборка происшествий за последнее время. Увы, в реальности их гораздо больше. Но продажи такой техники продолжают расти. Как и печальная статистика аварий.

Можно ли изменить ситуацию?

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Питбайк - это небольшой мотоцикл весом 50-80 кг, как правило с одноцилиндровым двигателем объемом 50-160 см3 и максимальной скоростью 60-80 км/ч. В середине прошлого века их стали использовать механики для передвижения между гаражом и трассой на автодромах во время гонок. Отсюда и название – от английского pit (технический бокс) и bike (велосипед/мотоцикл).

У стандартного питбайка нет фар, поворотников, зеркал заднего вида. Именно поэтому он не считается транспортным средством. Соответственно, его нельзя поставить на учет в ГАИ, получить номера. Права для управления тоже не нужны. По документам это спортинвентарь, который можно использовать только на специальных площадках, либо на частной территории. А ездить по дорогам общего пользования – строго нельзя!

Но многие, увы, ездят. Причем все чаще: в нынешнем году настоящий бум питбайков. Статистику их продаж никто не ведет: вместе с «Хондами» и «Харлеями» они проходят по разряду мототехники. Но все и так понятно. Смотрите: в 2024 году в России было продано 43 тысячи единиц мототехники, в 2025-м - 51 тысяча, а за девять месяцев 2026-го - уже 51 595. Все эти цифры - рекордные. А рекорды мы бьем как раз потому, что на наш рынок хлынули дешевые китайские мотоциклы и питбайки.

Причина популярности этих «недомотоциклов» - в их доступности. Питбайк можно купить за 50 тысяч. В том числе и на маркетплейсах (в карточках товаров так и написано: «питбайк детский, подходит для роста до 160 см»). И некоторые, скажем очень мягко, легкомысленные родители дарят их детям или просто дают покататься. Результат таких «катаний» нередко всплывает в сводках ГАИ…

Питбайк - это небольшой мотоцикл весом 50-80 кг, как правило с одноцилиндровым двигателем объемом 50-160 см3 и максимальной скоростью 60-80 км/ч. Фото: Stanick/Shutterstock/Fotodom

ШТРАФЫ СИМВОЛИЧЕСКИЕ

Раз кататься на питбайках по обычным дорогам нельзя, значит, должно быть наказание за подобный проступок. И оно есть.

- Если сотрудники ГАИ или полиции поймают подростка за рулем такой техники, ответственность как минимум будут нести его родители, - рассказывает автоюрист Лев Воропаев. – Тут вступает в силу ст. 12.7 КоАП – передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав (см. «Преступление и наказание»). Сам подросток, если старше 16 лет, тоже получит штраф – 5-15 тысяч. Если младше – ответственность не несет. Максимум – поставят на учет в отдел полиции по делам несовершеннолетних. Другое дело – если случилось ДТП с пострадавшими или погибшими. Тут применяются уже статьи УК. Плюс родителям придется возместить причиненный ущерб.

Здесь, правда, есть нюанс – надо еще доказать, что родитель сам передал ребенку технику. Прецеденты имеются. В июле уголовное дело возбудили против жителя Красноярского края, подарившего сыну питбайк, на котором он попал в ДТП и вместе с пассажиром получил травмы. Аналогичная история в Иркутской области – здесь следствие доказало, что 13-летний мальчишка, угодивший в больницу после столкновения с машиной, получил питбайк в подарок от матери. Ее также отправили под суд.

- Но подобных историй - немного. И, по сути, подобным родителям грозит только штраф – 50-80 тысяч рублей, - разводит руками Лев Воропаев.

Выходит, что в подобных историях единственным серьезным наказанием для родителей является сам факт, что их ребенок получил травмы. Или погиб. Но пока этого не случилось, о последствиях мало кто думает...

И ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Повышать штрафы, ужесточать ответственность - можно, но непродуктивно, - уверен Лев Воропаев. - Кто будет гоняться за подростками на питбайках? Это же риск спровоцировать ДТП, в котором пострадает несовершеннолетний! Инспекторам ГАИ подобное «счастье» не нужно. Поэтому надо давить на родителей. Чтобы речь шла о реальных сроках по уголовным статьям, а не о штрафах в 50-80 тысяч рублей, которые для богатых людей – не наказание, а пошлина на «развлечение любимого чада».

- Решать проблему необходимо комплексно. Увеличением санкций – вплоть до конфискации техники и штрафов в сотни тысяч рублей. Плюс четким контролем за реализацией этих питбайков, - говорит вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Эксперт приводит наглядный пример. Допустим, вы живете в городе и купили лошадь. Вы же не селите ее в квартире – отдаете в конюшню. Захотели на ней покататься – приехали и катаетесь по ипподрому. Так надо и с питбайками - чтобы спортинвентарь был «прописан» в конкретном месте, где его можно использовать, не выезжая на обычные дороги. Это может быть гоночный трек, спортшкола, закрытый мотоклуб.

- Другой вариант – продавать питбайки только при наличии справки из спортшколы. Мол, ребенок действительно занимается в секции и будет использовать инвентарь в правильном месте, - продолжает Ян Хайцеэр. - И третья опция – лишить обычных граждан возможности купить питбайк, дав это право только юридическим лицам. Хочешь покататься – приехал на мотодром и взял в аренду.

В нынешнем году настоящий бум питбайков. Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

ЗНАЙ!

Преступление и наказание

Что грозит, если ребенок катается на питбайке по дорогам общего пользования

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

Подросткам 16-17 лет:

- штраф 5-15 тысяч рублей по ч.1. ст. 12.7 КоАП (управление ТС без прав)

- штраф 30 тысяч рублей по ч. 3. ст. 12.7 КоАП (передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему прав)

- предупреждение или штраф 100-500 рублей по ст. 5.35 КоАП (несоблюдение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних)

ПРИ ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ И ПОГИБШИМИ

Подросткам старше 16 лет:

- до 1 года лишения свободы по ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)

- до 4 лет лишения свободы по ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)

- до 10 лет лишения свободы по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и правил эксплуатации ТС), если в ДТП погибло 2 и более человек и при наличии отягчающих обстоятельств (например, вождение в нетрезвом виде).

- от штрафа в 50-80 тысяч рублей до 1 года лишения свободы по ст. 151.2 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность, заведомо представляющую опасность для его жизни).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Четыре колеса - не лучше двух

Дети гибнут не только за рулем питбайков. Не менее опасны квадроциклы, на которых беспечные родители разрешают кататься детям, потому что «А чем это опасно»? А вот чем:

8 ноября в Ленинградской области десятилетний мальчик, управляя квадроциклом, врезался в столб и погиб. Его 11-летний пассажир попал в больницу.

13 июля в Тюменской области семилетний ребенок, управляя квадроциклом, наехал на трос, натянутый вдоль берега для швартовки судна. Мальчик умер в больнице.

5 июля в Приморье погиб семилетний ребенок, катавшийся на квадроцикле с шестилетним товарищем (он попал в больницу).

На квадроцикл нужны права. Причем не обычные, а удостоверение тракториста-машиниста категории A1. Минимальный возраст - 16 лет. Так что отпустить ребенка кататься на «квадрике» - это то же самое, что отдать ему машину или трактор.

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