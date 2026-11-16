Вопрос дня: Чем нужно угощать иностранных гостей, чтобы они прониклись русским духом? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ.

Фабрис Сорлин, предприниматель, гражданин России и Франции:

- Русская душа - не в бокале, а в тосте, который вы произносите перед тем, как выпить! Иностранцам я советую подавать ваши потрясающие закуски, черный хлеб, борщ, пельмени и чай, который так приятно продлевает трапезу. Ну а мистеру Джонсону, если выдастся случай, надо будет налить кефиру. Русскую душу он никогда не поймет - это слишком тонко для такого грубого человека.

Егор Хорошутин, шеф-повар ресторана «Чоскыт керку» (Пермь):

- Зимы у нас холодные, и печь - центр дома и жизни. Поэтому томленые щи или пироги из печи дадут возможность иностранцу почувствовать русский дух. А чтобы понять русскую силу, предложить блюдо из дикого мяса, например, медвежатины.

Саша Савельева, певица:

- Угощать можно холодцом, иностранцы всегда удивляются этому блюду. На русском праздничном столе обязательно есть салаты оливье, селедка под шубой и красная икра. А закончить пир чаем из самовара с вареньем из сосновых шишек.

Мохаммед Рашид, турист из Египта:

- Водку я не пью - ни теплую, ни холодную. А настоящая русская сила - в борще. Я впервые попробовал этот красный суп пять лет назад в Москве, когда впервые приехал в Россию. В этом году знакомлюсь с Санкт-Петербургом - и тут борщ совсем не такой насыщенный, как в столице. А жаль!

Сергей Миронов, сеть ресторанов «Мясо&Рыба», председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России:

- Густой борщ с большим количеством капусты, «чтобы ложка стояла», иностранцы воспринимают плохо. Поэтому для них мы готовим облегченный вариант - с уткой, яблоками. А еще рыбу, которая есть только в России. Например, кижуча и чавычу зарубежные гости всегда едят с удовольствием.

Валентин, читатель «КП»:

- Однажды к нам приехали три американца, и мы с женой накрыли им наш праздничный стол. Оливье гости поковыряли, но не съели, селедка под шубой и холодец остались нетронутыми. А наутро напекли им блинов и подали со сгущенкой, сметаной и вареньем. Уплетали так, что за ушами трещало.

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