Онищенко: Джонсону в РФ насильно никто не наливал и клизму с водкой не ставил

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ.

- …Геннадий Григорьевич, это Александр Гамов, радио «Комсомольская правда», помощник академика Онищенко.

- Долго спишь, товарищ Гамов.

- Как сплю? Я уже почти на работе. Как Онищенко, в 7 утра еду вот в редакцию.

- В 7 ты едешь на работу? Чего надо-то?

- Такой международный скандальчик. Борис Джонсон (помните такого премьера Великобритании?), он выступил там на каком-то шоу британском и сказал, что в 2017-м Сергей Лавров пытал его водкой у горячего камина, наливал, наливал…

- Что Лавров сделал?

- Лавров якобы пытал его водкой у горячего камина на приеме.

- Вообще, камин должен быть горящим, а не горячим.

- Ну, да, камин, он и горящий, и горячий. И вот Лавров его пытал водкой, наливал, наливал якобы. А я вчера утром позвонил Марии Захаровой, официальному представителю МИД России…

- Я знаю, кто такая Захарова.

- И она сообщила следующее (я уже опубликовал это, очень много цитируют во всем мире, откликов масса). Она говорит, что я была на том обеде. Перед товарищем Джонсоном стояло вино, а он сам просил себе подливать водки, подливал, подливал водку.

- Так, и что, Саша — говори быстрее, мне некогда!

- Так что это все не соответствует действительности, то, что он, этот их Джонсон, наговорил. Но как бы вы прокомментировали этот казус, который с ним произошел, и чего он так врет?

- Ты какой-то непонятный вопрос задаешь, Саш. Во-первых, у Джонсона есть корни наши, российские, связанные с Северным Кавказом, то ли с Карачаево-Черкесией, то ли с Кабардино-Балкарией, в нем это течет.

- Так у нас на Кавказе так водку не пьют!

- Ну, да… А то, что он примазывается к таким именам, как Лавров, по-видимому, ему хотелось о себе просто напомнить.

- Не примазывается, а припивается, можно сказать (от слова «выпить»).

- Что делает, я не понял?

- Ну, припивается… И как ваш заучит комментарий?

- Комментарий простой. Ему надо просто о себе напомнить, и он уже идет на все тяжкие, выдумывает всякого рода небылицы. Никто в него не вливал, клизмы с водкой ему не ставил…

- То есть он сам набухался, а на страну нашу клевещет. Так ведь!

- Ну, Саша, глупый какой-то вопрос у тебя сегодня, честно.

- Ну, такая ситуация глупая. Я же должен был отреагировать, вы же меня знаете, я политический журналист.

- Ну, понятно. Это в нем заговорили гены, унаследованные еще со времен царской империи. Хотя при царе пили мало, потребление при Николае II было 5 литров на душу населения (сегодня у нас за 10 литров выходит).

- В год?

- Да.

- Ну вот, он 5 литров и выпил.

- (смеется) Все, Саш, давай - некогда мне!

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