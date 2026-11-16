В Таиланде вынесли пожизненный приговор россиянам-убийцам петербуржца

Михаил пропал в начале января, вскоре его нашли убитым Фото: Соцсети.

Суд Паттайи вынес приговор по делу об убийстве 30-летнего бизнесмена из Санкт-Петербурга Михаила Емельянова. Уроженец Барнаула 35-летний Ярослав Демидов и его сообщник 38-летний Дмитрий Маскалев отправятся в тайскую тюрьму до конца своих дней.

В начале этого года Емельянов, владевший магазином в Паттайе, пропал без вести. 7 января он отправился на мотоцикле на деловую встречу с Демидовым. Накануне Михаил одолжил ему 10 тысяч долларов на развитие бизнес-проекта.

Перед выходом он отправил матери, Ольге Лазабенко, и брату фотографию Ярослава, адрес дома и включил трансляцию геолокации, пообещав писать каждые два часа. В 15:04 связь с ним оборвалась.

Вскоре матери петербуржца в мессенджерах начали приходить сообщения с угрозами.

Преступники требовали 120 тысяч долларов выкупа, утверждая, что Михаил жив и находится у них. Позже сумму подняли до 140 тысяч. Чтобы убедить женщину, Дмитрий Маскалев создал секретный чат, где имитировал общение с похищенным, присылал «свежие» фотографии. Однако следствие позже установит, что эти снимки были сделаны до 7 января.

Ольга прилетела в Таиланд и подала заявление в полицию. 1 февраля в пяти разных точках у пруда в пригороде Паттайи были обнаружены части расчлененного тела Михаила. Его опознали по татуировкам на ногах.

В этот же день в отеле Soi Sukhumvit в Бангкоке полиция задержала Демидова и Маскалева. При обыске их арендованного дома в поселке Нонг Пры следователи нашли следы крови, а на записях с камер видеонаблюдения - кадры того, как обвиняемые поочередно вывозят на скутерах тяжелые мешки.

Судебное заседание 16 ноября началось с полуторачасовой задержки, поскольку конвой не доставил арестованных вовремя. На оглашении приговора присутствовала мать Михаила, ее муж, брат погибшего и тетя.

По словам адвоката, убийц, скорее всего, этапируют в разные тюрьмы Бангкока.

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