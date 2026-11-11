ЮАР занимает пятое место в мире по уровню преступности (на первом Папуа-Новая Гвинея). Там убивают в среднем по 60 человек в день. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

Поездка к национальному парку Крюгера в ЮАР закончилась трагически для российской пары. Преступники устроили ловушку на дороге, убили главу семьи и ранили его супругу. Живущие в Южно-Африканской Республике соотечественники сетуют: туристы пренебрегли правилами безопасности, которые должны соблюдать все приезжающие в страну.

66-летний Анатолий и Елена Низовцевы отправились в путешествие из Москвы. Елена - уроженка Архангельска, пара жила в столице.

Супруги прилетели в Йоханнесбург 5 ноября. В аэропорту взяли автомобиль в аренду и сразу поехали в сторону нацпарка, расположенного в 400 км. Парк Крюгера — самый популярный местный сафари-заповедник на двух миллионах гектаров, где обитают львы, леопарды, слоны, носороги, жирафы...

Парк Крюгера — самый популярный местный сафари-заповедник на двух миллионах гектаров. Фото: Chen Wei/XinHua/Global Look Press

ПОДРОБНОСТИ УБИЙСТВА РОССИЯНИНА В ЮАР: ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Вечером, около 22 часов, на трассе N4 в районе крупного промышленного района Экандустрия недалеко от Претории на них напали неизвестные. Анатолий скончался от многочисленных огнестрельных ранений. Его жена получила травму левого глаза.

По данным экстренной службы First Care Emergency, автомобиль наехал на разбросанные по дороге шипы. Одно колесо стало спускать, и Анатолий остановился, чтобы поставить запаску. Преступники открыли огонь и забрали вещи россиян.

66-летний Анатолий и Елена Низовцевы Фото: СОЦСЕТИ.

Подозреваемых пока не задержали.

Российское посольство в ЮАР сообщило, что Елена находится в гостинице в Претории, ей оказывают консульскую помощь.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ЮАР ДЛЯ ТУРИСТОВ

В ЮАР преступники часто прибегают к подобной схеме нападения на туристов. Они разбрасывают на дороге острые предметы - шипы, гвозди. Еще один распространенный прием - бросить камень в стекло машины. После остановки начинается вооруженный грабеж.

Соотечественники, которые живут в Южно-Африканской Республике, советуют «железно» соблюдать несколько правил, утверждая: в стране вообще нет безопасных районов. Есть только более опасные и менее опасные.

Первое: никогда не ездить на машине ночью. Даже на красный сигнал светофора местные граждане в темное время суток продолжают движение.

Второе: если на трассе пробило колесо, ни в коем случае не останавливаться, а дотянуть даже на дисках до ближайшей заправки или людного места. Даже с радикально сдувшейся покрышкой на малой скорости можно протянуть в среднем до пяти километров.

В крайнем случае надо сигналить проезжающим мимо фурам или другим авто, чтобы они оказали помощь. Одна из российских туристок описала похожую ситуацию: машина начала вилять на ходу, стало очевидно, что дело в проколе. Но, зная, насколько опасно останавливаться, путешественники проехали пару километров вперед. Встречный минивэн отбуксировал их на боковую дорогу, где они в темноте с погашенными фарами и наглухо запертыми дверьми дождались приезда аварийки. «Страху натерпелись, пока ждали - не описать», - призналась россиянка.

И третье. Если преступники начали грабеж, надо отдать им все без сопротивления. Жизнь дороже.

УРОВЕНЬ ПРЕСТУПНОСТИ В ЮАР: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 11 НОЯБРЯ 2026

ЮАР занимает пятое место в мире по уровню преступности (на первом Папуа-Новая Гвинея). Там убивают в среднем по 60 человек в день. Больше всего людей гибнет в разборках между собой уличных банд. Но вот еще одна типичная для страны ситуация — жестокое нападение на ферму 1 ноября. Лишь чудом там обошлось без смертей.

67-летний Лес Бретт и его жена-ровесница Наташа, оба белые, жили близ окруженного заповедниками поселка Бродерструм. Лес, бывший спецназовец, открыл свой центр по содействию охране природы, где обучал силовиков, рейнджеров и экологов навыкам выживания и приемам борьбы с браконьерами. На ферму ворвались трое мужчин с оружием, раздели хозяев и пытали их, чтобы те выдали ключи от сейфа с ценностями. Бандиты пустили в ход кипяток, ножи, увечили тела пары болторезом и засунули в рот Бретту ствол винтовки. Но, когда преступник нажал на курок, механизм заклинило.

Получив ключи, забрав ценности и семь единиц оружия, принадлежавших хозяину, банда скрылась. Полицейские описали травмы жертв как «ужасающие».

ХОТЕЛ УХАТЬ ЗАДНИМ ХОДОМ И ПОГИБ: ЕЩЕ ОДИН СЛУЧАЙ УБИЙСТВА В АФРИКЕ

Случаи убийства именно туристов - а их в стране бывает 9 млн за год - единичны.

Одним из таких громких случаев стала гибель путешественника из Германии Йорга Шнарра в 2022 году - это произошло буквально в нескольких километрах от въезда в тот же Национальный парк Крюгера. Немец уже не в первый раз отправился туда на сафари.

С женой и двумя друзьями Шнарр ехал на арендованном микроавтобусе. Дорогу ему преградил автомобиль с вооруженными мужчинами.

Турист не послушался требования открыть двери и попытался уехать задним ходом. Но машина врезалась в стену здания. Тогда один из преступников выстрелил в боковое стекло, попал в немца. Поняв, что он мертв, нападавшие запаниковали и скрылись. Потом полиция смогла их поймать. Стрелявший - 38-летний Наполеон Ньялунгу - получил 25 лет тюрьмы.

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