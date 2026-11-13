Париж и Берлин хотят, чтобы кто-то от них непременно участвовал в переговорном процессе Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф объявил, что в следующем раунде переговоров по Украине могут принять участие представители Евросоюза. «Нас пустили!» – кричат заголовки европейских газет, неизменно повторяющих, что изначально Россия была против.

Но напарник Уиткоффа, зять Трампа Джаред Кушнер сразу же пошутил: если Европа сумеет выбрать единого представителя на переговорах с Россией, это будет еще большим достижением, чем согласие Москвы общаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня дал понять, что Москва пока не приняла решение о допуске на переговоры европейцев. Это будет возможным, когда российская сторона поймет их намерения и убедится в готовности к мирному урегулированию. А понять это можно будет из общения с «единым уполномоченным» от Европы.

Однако с фигурой этого самого «уполномоченного переговорщика» - полная неясность.

ШУТКА ПРО КАЮ КАЛЛАС И СТРАХИ АНТОНИУ КОШТЫ

Называются кандидатуры председателя Европейского совета Антониу Кошты и даже ярой русофобки, главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая и сама выразила большое желание стать переговорщицей. На это в разговоре с Politico неназванный европейский чиновник отреагировал словами: «Это что, шутка? Это же худший вариант из всех возможных».

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о готовности представлять Евросоюз на переговорах с Россией Фото: REUTERS.

Впрочем, и португальца Антониу Кошту русофилом, мягко говоря, не назовешь. Как вам, например, такая фраза на этой неделе: «Переговоры о новой архитектуре безопасности должны учитывать, что Россия — это глобальная угроза, а не только угроза для Украины».

А сегодня на неформальном евросаммите в Дублине Кошта заявил: и вовсе не надо никакой новой архитектуры…

МАКРОН РВЕТСЯ К ПУТИНУ

«Русофобские заявления для еврочиновников и политиков – обязанность, что-то вроде требования профессии для вступления в круг мастеров госуправления, - комментирует специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент Финансового университета при правительстве РФ Вадим Трухачев. – Поэтому найти нескомпрометированного переговорщика трудно».

Париж и Берлин хотят, чтобы кто-то от них непременно участвовал в переговорном процессе. Но знающий Россию и уважаемый в нашей стране бывший канцлер Герхард Шрёдер объявлен «продавшимся Москве». А среди нынешних представителей немецкого истеблишмента почти нет таких, которые бы не наговорили про Россию оскорблений.

Во Франции в качестве переговорщика скромно предложил себя сам президент Эммануэль Макрон: «Я всегда готов заниматься такими вопросами».

Напомним, как в июне 2022 года выяснилось, что Макрон, не предупредив российскую сторону, пригласил группу французских киношников поснимать свой конфиденциальный телефонный разговор с Путиным в Елисейском дворце - ради эпизода в прославляющем Эммануэля документальном фильме «Президент, Европа и война». Какие могут быть любящие тишину переговоры с Макроном, который объявил Россию главной угрозой Франции.

«ЖЕСТ ДОБРОЙ ВОЛИ» АЛЕКСАНДРА СТУББА

Президент Финляндии Александр Стубб, чья страна из-за прекращения экономических отношений с Россией теряет в год по самым скромным оценкам $20 млрд, был ярым сторонником вступления страны Суоми в НАТО еще с 2010-х годов. (На момент вхождения Финляндии в Альянс в 2023 году ее возглавлял Саули Ниинистё, но это дела не меняет). Разве финн готов рассматривать требование Москвы об ограничении деятельности НАТО у российских границ?

Президент Финляндии Александр Стубб Фото: REUTERS.

Вчерашним «жестом доброй воли» финского руководства стал запрет на въезд для участия в соревнованиях российских спортсменов, даже если они выступают под нейтральным флагом…

Можно сказать: но российская делегация ведь общается за переговорным столом с украинцами. Да, общается, но они продолжают отвергать наши принципиальные условия — опираясь на полное «одобрямс» европейских союзников.

Вот и получается, что велика Европа, а говорить по существу там не с кем - вне зависимости от того, кого она выберет переговорщиком.

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