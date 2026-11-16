Няня Пушкина больше не будет пить: В школьном учебнике сократили стихотворение классика, убрав "причиняющие вред" строки

Составители учебника соблюли формальность - указали, что стихотворение приведено в сокращенном виде Фото: Ольга ЮШКОВА.

Составители учебника вырезали строфу из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина “Зимний вечер”. Речь о “Литературном чтении” для 3-го класса. Учебник выпущен еще в 2023-м, однако поэтическое недоразумение всплыло только сейчас.

- Сыну стих задали выучить, а учебник он забыл в машине. Стали учить по сборнику произведений Пушкина. Когда дошли до середины, сын стал доказывать, что там целая строфа лишняя! Мол, в учебнике такого нет, - рассказала журналистам жительница Петербурга.

Проверили - и правда, пропала строфа, которую старшее поколение выпалит без запинки даже среди ночи:

“Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей”.

Составители учебника, правда, соблюли формальность - указали, что стихотворение приведено в сокращенном виде. Но очевидно, что причина не в размере произведения, а в алкогольном подтексте, от которого авторы решили оградить детвору. Ну а что еще пьют с горя на Руси? Не чай же с малиной! А Пушкин это стихотворение написал в 1825-м в Михайловском именно с горя. Он тяжело переживал бессрочную ссылку, увольнение со службы и конфликт с родителями.

Составители учебника вырезали строфу из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина “Зимний вечер”. Фото: Анна Лукьянова Фото: другой источник..

Но так ли опасны строчки для 10-летних детей, многие из которых про алкоголь знали и до знакомства с "Зимним вечером" - из интернета, телерекламы, от родителей, в конце концов?

- От просмотра в детстве мультика “Ну погоди!” мы не стали асоциальными элементами. Такие инициативы в голове не укладываются - возмутился в прямом эфире “Радио КП” директор лицея N 369 в Санкт-Петербурге и член Общественной палаты города Санкт-Петербург Константин Тхостов. - Давайте мы вообще Пушкина исключим, “Войну и мир”, Маяковского. А чего стоит Раскольников?! Так мы скоро докатимся до полного обнуления всего того, на чем сами воспитывались и сами взрослели. В том-то и сила государства российского, что мы свою историю не переписываем и шедевры мировой художественной культуры не даем в обиду.

Председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская сказала в комментарии РИА “Новости”, что о мотивах составителей учебника не знает, но заверила, что упомянутый учебник относится к “устаревающей коммерческой линейке учебников”. По ее словам, в действующую программу для 3-го класса это произведение Пушкина не входит и сейчас изучается по программе в 5-м классе.

Проверили - так и есть. В учебнике под редакцией Коровиной “Зимний вечер” напечатан без сокращений. Но мы проверили и учебники «Литературного чтения» за третий класс - взяли их у обычной подмосковной школьницы. Оказалось, они из той самой «устаревающей коммерческой линейки учебников», которая до сих пор еще в ходу в школах.

…А В ЭТО ВРЕМЯ

Издатели: “Следовали букве закона”

В пресс-службе группы компаний “Просвещение” объяснили, что сократили Пушкина не просто так. “Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» запрещает распространение среди детей информации, способной вызвать у них желание употребить алкоголь”, говорится в релизе.

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